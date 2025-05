João Azevêdo prestigia 2ª edição do Salão Móvel Paraíba e destaca capacidade de atração de grandes eventos no Estado — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo prestigiou, na tarde desta sexta-feira (23), no Pavilhão de Feiras do Centro de Convenções de João Pessoa, a segunda edição do Salão Móvel Paraíba, que reúne 67 empresas provenientes de 10 estados brasileiros com o objetivo de conectar fabricantes e lojistas do setor moveleiro.

O evento foi aberto nessa quinta-feira (21) e segue até este sábado (24), das 14h às 21h, com entrada franca. A expectativa é de que cerca de 6 mil pessoas visitem o Salão durante os três dias de evento, com a expectativa de movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios.

O Governo da Paraíba apoia o Salão Móvel por meio da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e Empresa Paraibana de Turismo (PBTur).

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a segunda edição do evento é resultado do aquecimento econômico do Estado. “A Paraíba tem sediado grandes eventos, atraindo segmentos econômicos dos mais diversos setores. Essa Feira tem se consolidado, temos vários Estados participando, apresentando o que está sendo produzido e eu tenho certeza de que o Salão vai gerar um grande volume de negócios, resultando na geração de emprego e renda”, frisou.

O diretor-presidente da Cinep, Rômulo Polari Filho, destacou a importância do evento para impulsionar mais um importante segmento da economia. “O Governo está desenvolvendo um novo Polo Moveleiro para a Paraíba, numa ação coordenada e planejada e a realização dessa Feira tem o objetivo de movimentar o setor. O Governo tem fortalecido essa cadeia produtiva porque entendemos que é um segmento que gera emprego, renda e contribui para o desenvolvimento do Estado”, sustentou.

O diretor do Salão do Móvel, Fábio Ferreira, celebrou o sucesso da Feira. “Esse é um evento que consegue juntar todo o setor moveleiro do Nordeste em João Pessoa, que passa a ser vitrine para o Brasil porque por aqui passam toda a cadeia consumidora de lojistas da região, que vem repor seus estoques para vislumbrarmos um segundo semestre de crescimento de vendas”, disse.

Durante o Salão, o Governo do Estado divulga incentivos e oportunidades para o segmento moveleiro e áreas afins. O estande do governo estadual tem espaços dedicados a destacar a produção local, incluindo móveis paraibanos premiados internacionalmente e cachaças produzidas na Paraíba, em colaboração com a Associação Paraibana dos Engenhos de Cachaça de Alambique (Aspeca).

Premiações – Durante a participação no evento, o Governo da Paraíba certificou empresas do segmento de móveis que se destacaram por sua atuação inovadora e sustentável, reafirmando o compromisso do estado com o desenvolvimento local pautado em criatividade, responsabilidade ambiental e geração de valor.

Na categoria Inovação, destacaram-se as empresas Cabanna, Officina e Real Marcenaria, cuja atuação se caracteriza pela aplicação de design autoral, uso de novas tecnologias na indústria e internacionalização do seu mobiliário, que aliam funcionalidade e estética, fortalecendo a identidade do mobiliário paraibano. Essas peças foram lançadas e premiadas internacionalmente, levando as formas, a riqueza cultural e natural da Paraíba para o mundo.

Na categoria Sustentabilidade, a empresa Cartopel foi reconhecida por seu compromisso com práticas ambientalmente responsáveis, priorizando materiais recicláveis e processos produtivos que minimizam impactos ao meio ambiente.

“É muito gratificante ter recebido essa homenagem do Governo da Paraíba, que demonstra que o nosso trabalho vale a pena, mostrando o que nosso estado produz de melhor e que é muito bom investir aqui”, disse Lucas Cunha, proprietário da empresa Cabanna.

O secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, e o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, prestigiaram o evento.