

10/10/2025 |

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João Pessoa é a cidade da Paraíba com maior concentração de novos empreendimentos, o que a consolida como destaque no empreendedorismo. De acordo com levantamento da Junta Comercial do Estado da Paraíba (Jucep), a Capital registrou 2.331 novas empresas no mês de setembro reforçando o dinamismo econômico do Município. Campina Grande registrou 863 novas empresas, e Santa Rita, 168.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, João Bosco, ressaltou que os dados da Jucep mostram o vigor do ambiente de negócios na capital paraibana. “João Pessoa registrou mais de 2.300 novas empresas em setembro, consolidando-se como referência em empreendedorismo e inovação. A cidade reafirma seu papel como motor da economia paraibana, com um ecossistema dinâmico, inovador e aberto a novas oportunidades”, destacou.

Apoio ao empreendedor – A Prefeitura de João Pessoa desenvolve diversos projetos que impulsionam os micro e pequenos negócios. Entre eles estão o Eu Posso – Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios; o Eu Posso Criar, focado em economia criativa e artesanato; e a Sala do Empreendedor, que é um serviço para facilitar a formalização de negócios informais.

Além disso, a Prefeitura mantém parcerias com instituições que agregam valor ao empreendedorismo, e incentiva a economia solidária com a realização das feirinhas como incentivo a pequenos negócios de base familiar, artesanato e agricultura familiar.