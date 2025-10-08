quarta-feira, outubro 8, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Falta água em bairros de João Pessoa e nas cidades de Cabedelo e Conde na quarta (8); veja locais

admin1

Falta água em bairros de João Pessoa e nas cidades de Cabedelo e Conde na quarta; veja locais – Foto: Divulgação.

O abastecimento de água será interrompido em diversos bairros de João Pessoa, além das cidades de Cabedelo e Conde, a partir das 8h na quarta-feira (08).

A medida é temporária e acontece para que sejam feitas manutenções corretivas e preventivas na Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. De acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), o abastecimento vai voltar a acontecer a partir das 21h também da quarta-feira.

Em relação ao corte no abastecimento em Cabedelo e Conde, a interrupção é para todos os bairros de ambas as cidades.

LEIA TAMBÉM

Bairros afetados em João Pessoa

  • Valentina
  • Mangabeiras de I a VIII
  • Bancários
  • Jardim Cidade Universitária
  • Castelo Branco
  • Altiplano
  • Cristo
  • Rangel
  • Geisel
  • José Américo
  • Funcionários
  • Costa e Silva
  • Ernani Sátiro
  • Distrito Industrial
  • Bairro das Indústrias
  • Colinas do Sul
  • Cidade Verde
  • Grotão
  • Benjamim Maranhão
  • Miramar
  • Jardim Luna
  • Brisamar
  • Bairro dos Estados
  • João Agripino
  • Tambaú
  • São José
  • Manaíra
  • Bessa
  • Cabo Branco

Você pode gostar também

Polícia conclui que candidato a vice-prefeito de Duas Estradas simulou tentativa de assassinato

admin1

MPPB e Polícia Ambiental embargam obra do Estado em área de Mata Atlântica

Presidente do TRE-PB nega liberdade a uma das presas da Operação Território Livre

admin1