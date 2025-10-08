Falta água em bairros de João Pessoa e nas cidades de Cabedelo e Conde na quarta (8); veja locais

Falta água em bairros de João Pessoa e nas cidades de Cabedelo e Conde na quarta; veja locais – Foto: Divulgação.

O abastecimento de água será interrompido em diversos bairros de João Pessoa, além das cidades de Cabedelo e Conde, a partir das 8h na quarta-feira (08).

A medida é temporária e acontece para que sejam feitas manutenções corretivas e preventivas na Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. De acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), o abastecimento vai voltar a acontecer a partir das 21h também da quarta-feira.

Em relação ao corte no abastecimento em Cabedelo e Conde, a interrupção é para todos os bairros de ambas as cidades.

Bairros afetados em João Pessoa