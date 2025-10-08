Falta água em bairros de João Pessoa e nas cidades de Cabedelo e Conde na quarta (8); veja locais
O abastecimento de água será interrompido em diversos bairros de João Pessoa, além das cidades de Cabedelo e Conde, a partir das 8h na quarta-feira (08).
A medida é temporária e acontece para que sejam feitas manutenções corretivas e preventivas na Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. De acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), o abastecimento vai voltar a acontecer a partir das 21h também da quarta-feira.
Em relação ao corte no abastecimento em Cabedelo e Conde, a interrupção é para todos os bairros de ambas as cidades.
Bairros afetados em João Pessoa
- Valentina
- Mangabeiras de I a VIII
- Bancários
- Jardim Cidade Universitária
- Castelo Branco
- Altiplano
- Cristo
- Rangel
- Geisel
- José Américo
- Funcionários
- Costa e Silva
- Ernani Sátiro
- Distrito Industrial
- Bairro das Indústrias
- Colinas do Sul
- Cidade Verde
- Grotão
- Benjamim Maranhão
- Miramar
- Jardim Luna
- Brisamar
- Bairro dos Estados
- João Agripino
- Tambaú
- São José
- Manaíra
- Bessa
- Cabo Branco