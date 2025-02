Ministro diz que alta procura por João Pessoa comprova ‘potencial do Nordeste de cativar o mundo’

Celso Sabino, Ministro do Turismo | Foto: Divulgação. Roberto Castro/ Mtur

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que a alta procura turística pela capital paraibana João Pessoa tem comprovado o potencial de toda a região Nordeste de atrair turistas do mundo inteiro. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Paraíba, Sabino, que cumpre agenda em João Pessoa nesta segunda-feira (24), também falou sobre os desafios e verbas para o fortalecimento do turismo paraibano.

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Paraíba, Sabino parabenizou João Pessoa pelo destaque na lista do Booking que considera a tendências de busca de turistas do mundo inteiro, e disse acreditar que a alta procura pela cidade evidencia o potencial turístico de uma região inteira: o Nordeste.

É preciso parabenizar João Pessoa por ter sido apontada pelo Booking como a cidade mais procurada por turistas no mundo em 2025, à frente de destinos chineses e italianos. Isso comprova o potencial que o Nordeste do país têm de cativar interesse mundo afora. Celso Sabino

Ele destacou as ações que a pasta tem realizado em prol do desenvolvimento da cidade, citando o repasse de R$ 30 milhões para obras como os acessos às praias do Sol, do Gramame e do Bessa, a construção de um Centro de Atendimento ao Turista e a reforma da Praça da Igreja Nossa Senhora da Penha.

Questionado sobre os desafios para evitar problemas como o crescimento do custo de vida e a falta de infraestrutura na capital paraibana, Sabino disse acreditar que o próprio turismo é uma das “peças-chave para o equilíbrio social”.

O turismo é uma das peças-chave do devido equilíbrio social. Eu me refiro à grande força do nosso setor de fomentar a crescente oferta de oportunidades de ocupação profissional, seja para trabalhadores ou empresários (…) O fortalecimento do turismo, que impacta mais de 50 diferentes atividades econômicas no Brasil, tem o poder de levar mais qualidade de vida principalmente aos moradores das cidades visitadas – e, de quebra, ainda favorece a boa avaliação do destino e um futuro retorno àquele local. Celso Sabino

Sobre o incentivo ao turismo religioso e a preservação das igrejas históricas da capital paraibana, tema em destaque desde o desabamento da Igreja de São Francisco de Assis (Igreja de Ouro) em Salvador, Bahia, Celso Sabino disse que a pasta acompanha a questão através dos investimentos previstos no Novo PAC, que destinou cerca de R$ 23 milhões para obras como a restauração de a Igreja São Freio Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa.

Outra importante iniciativa é a inclusão de vários eventos religiosos no Calendário de Eventos do Ministério do Turismo, que reúne realizações de todas as partes do Brasil, como a Paraíba. Esse instrumento, construído colaborativamente a partir de dados repassados por secretarias estaduais e municipais de Turismo, agrega valor à imagem dos destinos nacionais e fornece informações de qualidade sobre a oferta turística do Brasil, favorecendo um melhor planejamento de viagens e a procura pelos nossos atrativos. Celso Sabino

Turismo na Paraíba

Além de João Pessoa, outras cidades paraibanas, como Cabaceiras, no Cariri, e Areia e Bananeiras, no Brejo, e Sousa, no Sertão, também têm se destacado no turismo rural. Celso Sabino assegurou investimentos da pasta ao turismo rural através da nova Lei Geral do Turismo, sancionada pelo presidente Lula em 2024.

Segundo o ministro, a lei oferece “vantagens a produtores rurais que atuam no turismo como estímulo para desenvolver essa atividade”.

Sobre o Maior São João do Mundo, uma das mais importantes festas do Brasil realizada em Campina Grande e que, segundo a prefeitura da cidade, já chegou a movimentar mais de R$ 500 milhões na economia local, Celso Sabino afirmou que o Ministério do Turismo destinou, em 2024, cerca de R$ 2 milhões para “fortalecer” o evento, considerado, ainda de acordo com ele, “uma das marcas consolidadas da Paraíba no cenário turístico”.

No ano passado, eu estive em Campina Grande e conheci o famoso São João da cidade, um dos mais tradicionais do Brasil e que contou com mais de R$ 2 milhões do Ministério do Turismo para fortalecer toda a cultura que envolve esse grandioso evento, uma das marcas consolidadas da Paraíba no cenário turístico e que atrai visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. O governo federal entende que investimentos nessas festas, além de propagarem e protegerem a cultura regional, também ajudam a movimentar a economia e a gerar emprego e renda Celso Sabino

O ministro também citou o repasse de R$ 30 milhões feito pela pasta para a construção do Centro de Convenções de Campina Grande, obra realizada em parceria com o Governo da Paraíba.

Esse espaço, erguido em parceria com Governo da Paraíba, vai impulsionar fortemente o turismo de negócios e eventos na região, contribuindo ainda mais para a atração de visitantes e divisas ao interior do estado. Celso Sabino

Agenda de Celso Sabino na Paraíba

A agenda de Celso Sabino na Paraíba, prevista para esta segunda-feira (24), inclui uma visita ao Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, e uma palestra sobre as iniciativas do Ministério do Turismo para fomentar o turismo na região.

A partir das 13h50, o ministro acompanhará de perto as obras do Polo Turístico Cabo Branco, localizado no bairro Costa do Sol, um dos projetos estratégicos para impulsionar o turismo no estado.

Ainda na capital paraibana, Celso Sabino ministrará uma palestra na Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), às 16h30, onde apresentará as ações do governo federal voltadas ao setor. Entre os temas abordados estão os financiamentos com condições especiais oferecidos pelo Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) e o registro no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), que visa regularizar e fortalecer o setor.