David Lynch, diretor de ‘Twin Peaks’, morre aos 78 anos

O diretor David Lynch morreu nesta quinta-feira (16), aos 78 anos. A causa da morte não foi divulgada. David Lynch é conhecido por dirigir filmes como “Cidade dos sonhos” (2002), “Veludo Azul” (1986) e aa série “Twin Peaks”.

David Lynch ficou marcado por por histórias surrealistas e sombrias, o cineasta recebeu quatro indicações ao Oscar ao longo da carreira.

A causa da morte não foi divulgada, mas ele revelou em 2024 ter sido diagnosticado com enfisema pulmonar após anos como fumante — doença que o impediria de continuar a dirigir produções presencialmente.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024