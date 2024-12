Prefeito destaca avanços na Educação durante festa dos profissionais premiados no Escola Nota 10 e no CMEI Nota 10

O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta terça-feira (17), em evento no Centro de Convenções, o resultado dos Prêmios ‘Escola Nota 10’ e ‘CMEI Nota 10’ – premiação que corresponde ao 14º salário para os profissionais da Educação do Município de João Pessoa. No total, serão pagos, aproximadamente, R$ 21 milhões, beneficiando mais de 6 mil trabalhadores atuantes nas unidades de ensino da Capital. O pagamento será feito já nesta quarta-feira (18).

Durante a solenidade, Cícero Lucena ressaltou que a Educação de João Pessoa já é referência em todo o Brasil, resultado dos investimentos realizados ao longo dos últimos anos, melhorando a infraestrutura das unidades de ensino, compra de equipamentos tecnológicos e promovendo a capacitação dos profissionais. “A Língua Portuguesa deveria ter uma palavra mais forte para expressar a minha gratidão. Nós seremos exemplo para outros gestores, para outras cidades de como fazer a educação cumprir o seu papel. Nós estaremos à disposição para multiplicar as nossas experiências e o nosso compromisso é de cada vez fazer mais e fazer melhor. Nós podemos fazer mais e vamos fazer”, enfatizou.

O prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho realizado pela comunidade educacional em torno do processo pedagógico desenvolvido nas unidades escolares de João Pessoa. Para além dos índices de avaliação, importa reconhecer e valorizar o compromisso do trabalho coletivo, as diversas atividades que cada unidade de ensino desenvolveu para fortalecer a dimensão cognitiva, as habilidades e valores, como também para promover a saúde mental das crianças, dos adolescentes e adultos regularmente matriculados na rede municipal.

Os prêmios incidem sobre três dimensões do processo educativo: o desempenho do processo de aprendizagem; a organização e a gestão do trabalho pedagógico-administrativo escolar; e a formação continuada dos trabalhadores e profissionais da Educação. O foco é sempre a aprendizagem, como explicou a secretária de Educação e Cultura do Município (Sedec), América Castro.

“Esse é um momento de reconhecimento de todos aqueles profissionais – professores, gestores, especialistas, pessoal de apoio -, que contribuíram para que João Pessoa avançasse na aprendizagem. O foco sempre é a aprendizagem e hoje não podia ser diferente. Passamos o ano todo avaliando a aprendizagem dos nossos alunos, avaliando justamente como as escolas têm avançado na gestão, no acompanhamento da aprendizagem, no acompanhamento dos nossos professores. E hoje é a culminância, uma culminância muito feliz, onde as pessoas têm certeza que avançaram. Isso é que é bom, porque a rede está entendendo que tem melhorado, que os alunos têm aprendido mais, têm ficado permanentes nas escolas, que a evasão diminuiu. Por isso que João Pessoa hoje é reconhecida pelo Governo Federal como Selo 1”, explicou.

A secretária executiva Educação, Luciana Dias, exaltou o trabalho da comunidade escolar da Capital. “É mais um momento de grande celebração, porque a Prefeitura reconhece o trabalho dos profissionais de Educação. Hoje entregamos o Prêmio Nota 10 às escolas e creches. É um momento muito especial da Educação, que ele ressalta todos os pontos positivos que teve nas nossas escolas, a aprendizagem, as notas dos alunos. E essa premiação é para o professor, é para o aluno, é para o auxiliar de sala, todos que fazem parte da unidade escolar, aquela unidade que realmente desenvolveu com afinco as suas atividades”, ressaltou.

A gestora da CMEI Júlia Ramos, Clezilda Gomes, um dos ‘Ninhos do Saber’ premiados, pontuou os benefícios que a Educação Infantil tem recebido para trazer tantos resultados positivos. “Lá são 102 crianças matriculadas. Temos quatro turmas – maternal 1, maternal 2, pré 1 e pré 2. Nós tivemos toda a ajuda da Secretaria de Educação, com o pedagógico, com a tecnologia chegando em nosso CMEI, muitos livros, muita formação, todo mundo participando de formação. A gente trabalha de acordo com o que é passado, com o que é orientado, e fazemos tudo o que tem direito para que a gente possa chegar a nota 10. E o carinho, o amor, a dedicação dessas crianças é muito grande. Todos os dias estamos lá de coração aberto, de braços abertos para receber nossas crianças”, celebrou.