Andressa celebra conquista de etapa do Sul-Americano de vôlei de praia e mira no Mundial

Teve Paraíba no lugar mais alto do pódio no último fim de semana, com Andressa Wanderley conquistando a terceira etapa do circuito Sul-Americano de vôlei de praia ao lado de Tainá Bigi. A competição aconteceu em Rancágua, no Chile e foi motivo de muita comemoração por parte da dupla

Tainá e Andressa no Sul-Americano de vôlei de praia. (Foto: Matias Escobar/@voleysur)

Na grande final, Andressa e Tainá superaram as argentinas Churin e Ghigliazza, vencendo por 2 sets a 0 (24/22 e 21/18). Essa foi a segunda final da dupla só neste início de 2025. No início de fevereiro elas estiveram na final da etapa Navegantes na categoria Aberto do Circuito Brasileiro, mas foram superadas pela dupla Carol/Marcela.

Andressa comemorou bastante a conquista, explicando que essa etapa do Sul-Americano serviu como uma preparação para a disputa do Circuito Mundial.

“Estou muito feliz com essa conquista. O ano tá só começando e essa foi nossa segunda final. Viemos de um treinamento muito intenso, foi um mês muito forte para sairmos para o circuito mundial. Então, o sul-americano veio mais como um treinamento, para ver como foi essa preparação. Ficamos bem satisfeitas, é sempre uma honra representar o Brasil e sair como campeã. Fica aquele gostinho de que o trabalho foi bem feito”, disse Andressa.

A dupla já está de malas prontas novamente, dessa vez para o México, onde acontece o Circuito Mundial, na segunda quinzena de março.

