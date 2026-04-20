Prefeitura de Currais Novos oferta exames de mamografia neste Outubro Rosa

No Seridó, o município de Currais Novos, por meio da gestão do prefeito Lucas e da vice Milena, liberou 350 exames de mamografia para este mês de outubro, reforçando o compromisso com a saúde e o cuidado das mulheres de Currais Novos.

A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A secretária de Saúde do município, Alana Moraes, reforça a importância da realização da mamografia. “Também orientamos que as mulheres procurem as unidades de saúde para a realização dos exames preventivos de rotina, fundamentais para o diagnóstico precoce e o cuidado contínuo com a saúde”.

Para o prefeito Lucas cuidar da saúde dos cidadãos curraisnovenses é prioridade na sua gestão e a recomendção é zera a fila para esse tipo de exame até dezembro. “Com o trabalho integrado das nossas secretarias seguimos promovendo mais atenção, acolhimento e vida para todas as mulheres do nosso município”, declarou.