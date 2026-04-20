Semob-JP realiza ação e orienta estudantes sobre uso seguro da faixa de pedestres

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), por meio da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), realizou, nesta terça-feira (7), uma ação educativa na faixa de pedestres em frente à Escola Antônia Rangel de Farias, localizada na Avenida Júlia Freire, no bairro da Torre. No período da tarde, em alusão ao Dia das Crianças, a equipe de educadores vai para o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) realizar atividades lúdicas e orientações sobre segurança viária.

A atividade teve como objetivo conscientizar estudantes, pais e motoristas sobre a importância do respeito à sinalização e à travessia segura. Durante a ação, os educadores reforçaram orientações sobre o uso correto da faixa de pedestres e o papel dos condutores em reduzir a velocidade nas proximidades das escolas, que são grandes polos geradores de tráfego.

O superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, falou que a Semob-JP tem intensificado as ações educativas para reforçar a importância do respeito à sinalização e à vida no trânsito. “Trabalhar a conscientização desde a escola é fundamental para formar cidadãos mais responsáveis e garantir um ambiente viário mais seguro para todos. Essas ações fazem parte do nosso trabalho contínuo para promover uma mobilidade mais humana, segura e cidadã na Capital”, destacou o superintendente.

“Essas atividades aproximam a comunidade escolar das boas práticas de segurança no trânsito. Nosso foco é mostrar, de forma prática e educativa, que o respeito à faixa de pedestres salva vidas e deve ser um compromisso diário de todos”, afirmou Gilmara Branquinho, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died).

Para o estudante Hênio Gabriel, 15 anos, a campanha na faixa de pedestre é muito importante para orientar as crianças, adultos e os idosos. “Observo sempre antes de atravessar na faixa, se o carro está reduzindo a velocidade e agradeço ao motorista”, explicou o morador da Torre.

Confira a programação de ações desta semana:

Terça-feira (7):

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças

Quarta-feira (8):

Manhã (8h30)

Supermercado Bem Mais – Oitizeiro

Ação: Vagas especiais

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças

Quinta-feira (9):

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças

Sexta-feira (10):

Manhã (8h30)

Eco Medical – Rua Antônio Rabelo Júnior, 176 – Miramar

Ação: Vagas especiais

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças