Suspeito de adulterar bebida com metanol na Paraíba é solto após audiência de custódia

Local onde as bebidas que estariam sendo contaminadas por metanal estavam sendo mantidas, em Alagoa Nova. TV Cabo Branco/Reprodução

O homem preso suspeito de adulterar bebidas usando metanol na cidade de Alagoa Nova, na Paraíba, foi solto após passar por audiência de custódia nesta terça-feira (7). A informação foi confirmada pelo delegado Emanuel Henriques, da Polícia Civil da Paraíba.

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De acordo com a Polícia Civil, o estabelecimento do suspeito vendia bebidas em condições fora dos padrões legais, conforme constatado pela Agência Estadual Vigilância Sanitária (Agevisa). A comprovação do uso de metanol deve ser confirmada ou descartada após a divulgação do laudo oficial do Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC).

A suspeita é que um homem de Baraúna, identificado por Rariel Dantas, de 32 anos, que morreu no fim de semana após ingerir bebida alcoólica, teria comprado o produto fabricado pelo estabelecimento onde o suspeito foi preso. A ação que resultou na prisão aconteceu dentro das investigações após a morte da vítima.

Ainda segundo a polícia, a prisão do homem se deu em virtude das condições ilegais e anti-higiênicas nas quais as bebidas eram produzidas e armazenadas. O suspeito foi conduzido à delegacia, ouvido e vai responder em liberdade.