Oficial da Casa Militar da Paraíba participa do Curso de Geopolítica e Defesa em Brasília — Governo da Paraíba

O Major PM Ewerton Allace Silva Tavares, oficial da Casa Militar do Governador da Paraíba, participa entre os meses de setembro e outubro do Curso de Geopolítica e Defesa (CGEOD 2025), promovido pela Escola Superior de Defesa (ESD), em Brasília (DF).

A formação ocorre em formato semipresencial, com atividades a distância realizadas entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro de 2025, e a fase presencial de 6 a 31 de outubro de 2025.

O CGEOD tem como propósito desenvolver competências analíticas e interpretativas a partir da relação entre espaço, poder e atores, considerando as dimensões político-diplomática, militar-estratégica e econômica. O curso também aborda os impactos desses fatores para o Brasil, especialmente no campo da Defesa Nacional.

Durante o programa, os participantes estudam disciplinas como Conceitos Básicos, Teoria Geopolítica Clássica e Contemporânea, Análise e Interpretação Geopolítica de Temas Atuais e Geopolítica Brasileira, com enfoque em temas estratégicos para a formulação de políticas de segurança e defesa.

A presença de um oficial da Casa Militar do Governador da Paraíba no curso reforça o compromisso da instituição com a qualificação contínua de seus profissionais, garantindo excelência no desempenho das atividades voltadas à proteção de autoridades e à segurança institucional do Estado.