Em plenária do ‘Você Prefeito’, Cícero Lucena destaca investimentos de R$ 169 milhões em obras na 4ª e 12ª Regiões

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), deu continuidade, na noite desta segunda-feira (6), ao ciclo de Audiências Públicas do programa ‘Você Prefeito’. O encontro reuniu moradores das 4ª e 12ª Regiões de Participação Popular, na Escola Municipal Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez, no bairro de Gramame, e contou com a presença de mais de 500 pessoas, além de transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

Durante a abertura da plenária, o prefeito Cícero Lucena destacou os investimentos de R$ 169 milhões que estão sendo aplicados em obras de infraestrutura nos bairros que compõem as duas Regiões. “São escolas, serviços educacionais, saúde, iluminação pública, esportes e equipamentos públicos. Já entregamos 227 ruas pavimentadas, e outras 133 estão com ordens de serviço emitidas ou em fase de contratação. Nosso objetivo é pavimentar 100% das ruas nesses bairros e garantir mais mobilidade urbana e qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Cícero Lucena também ressaltou outras conquistas da gestão, como a construção de 100 novas salas de aula, o terminal de integração do Valentina Figueiredo, a ponte que ligará o bairro a Mangabeira. “Temos a satisfação de ver uma cidade avançando com planejamento e respeito às pessoas. Estamos cumprindo o compromisso de governar com responsabilidade e resultados”, completou.

O vice-prefeito Leo Bezerra também destacou a importância do diálogo com a população. “Estar aqui, ao lado dos secretários e da comunidade, é fundamental. Hoje é o dia de ouvir, anotar as demandas e buscar resolutividade. É assim que transformamos João Pessoa em uma cidade cada vez melhor”, declarou.

A secretária de Educação, América Castro, apresentou os avanços da educação no Município, com a entrega de 100 novas salas de aula em quatro anos, o equivalente à construção de oito escolas ou 16 creches. Ela também destacou o atendimento a alunos com necessidades especiais, a oferta de fardamento, óculos, internet e merenda, e a implantação de salas Make, salas Google e áreas de convivência nas unidades escolares. Segundo América Castro, a gestão solucionou o problema de financiamento do PDDE em escolas situadas em áreas irregulares, garantindo recursos para melhorias estruturais.

O secretário da Participação Popular, Thiago Diniz, reforçou o papel democrático das plenárias. “O ‘Você Prefeito’ é um instrumento essencial de democracia participativa, onde a população pode expressar seus desejos, críticas e sugestões. É dessa escuta que nascem políticas públicas mais próximas das reais necessidades das comunidades. O prefeito Cícero e o vice-prefeito Leo têm esse estilo de governar junto das pessoas, com humildade para ouvir e corrigir rumos”, afirmou.

Além das falas das autoridades, os moradores também tiveram voz ativa na plenária, apresentando reivindicações e reconhecendo avanços já alcançados. Jaciara Cristina, moradora do Valentina, elogiou as obras realizadas e pediu a construção de uma nova praça no bairro. “A plenária é um momento importante de escuta. A gestão tem restaurado CMEIs e PSFs, e agora pedimos o aproveitamento de um terreno ocioso para uma praça, como a do José Américo”, comentou.

Carlos Santos, de Gramame, destacou conquistas obtidas. “Já tivemos várias ruas calçadas e a presença da Caravana do Cuidar. O evento aproxima os secretários da comunidade e acreditamos que nossas reivindicações continuarão sendo atendidas”, afirmou.

Iago Emanuel, também do Valentina, falou sobre educação. “Precisamos garantir o direito à educação para todos”, enfatizou.

Yara Guimarães, do Mangabeira 8, ressaltou a importância da participação. “Sou prova de que as solicitações feitas nas plenárias são atendidas. Isso mostra o compromisso da gestão com o povo e o olhar humano para nossas demandas”, destacou.

As 4ª e 12ª Regiões de Participação Popular englobam os bairros Valentina 1 e 2, Paratibe, Cuiá, Muçumagro, Barra de Gramame, Frei Damião, Santa Bárbara, Doce Mãe de Deus, Praia de Gramame, Praia do Sol, Parque do Sol, Cidade Maravilhosa, Boa Esperança, Nossa Senhora das Neves, Loteamento Sonho Meu, Engenho Velho, Colinas do Sul 1 e 2 e Gervásio Maia.

Próximas plenárias do programa ‘Você Prefeito’

7ª e 10ª Regiões

Data: quarta-feira (08/10)

Hora: 19h

Local: Escola Educador Francisco Pereira da Nóbrega

Bairro: Cristo Redentor

1ª e 11ª Regiões

Data: segunda-feira (13/10)

Hora:19h

Local: Escola Alice Carneiro

Bairro: Manaíra

5ª e 8ª Regiões

Data: quinta-feira (16/10)

Hora: 19h

Local: Escola Municipal Oscar de Castro

Bairro: Cruz das Armas

6ª e 9ª Regiões

Data: segunda-feira (20/10)

Hora:19h

Local: Escola Municipal Dr. João Santa Cruz de Oliveira

Bairro: Novais