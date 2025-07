SALA DO EMPREENDEDOR AUXILIARÁ SÃO-JOSÉ-SERIDOENSES NA OBTENÇÃO DE CRÉDITO JUNTO a AGN

A Sala do Empreendedor de São José do Seridó está convocando os empreendedores do município que tenham interesse em fazer empréstimos junto a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN). A Sala do Empreendedor está localizada na rua Manoel Theodoro, nº 100 B, no Centro de São José do Seridó. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, entre 7h e 12h. Para mais informações, a população local também pode contatar a Sala do Empreendedor através do (84) 98170-5934.

