ação conjunta cumpre mandados contra núcleo de grupo criminoso na PB

Operação Recalcitrância cumpre mandados na Paraíba | Foto: Divulgação/Polícia Federal.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Paraíba (FICCO/PB) deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), uma operação para desarticulação do núcleo de uma organização criminosa. A ação teve como alvo quatro pessoas, na Paraíba e em Goiás.

De acordo com a Polícia Federal, a “Operação Recalcitrância” está na quarta fase, e busca desarticular um núcleo de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e podem responder pelos crimes apurados, ainda de acordo com a PF.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar da Paraíba (PMPB), Polícia Civil da Paraíba (PC-PB), Polícia Penal Estadual (PP-PB), Polícia Penal Federal (PPF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba (SESDS) e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (SEAP).