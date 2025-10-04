TRE-PB foca no cadastro eleitoral e planeja repetir feito de 2024

(Foto: Felipe Nunes)

No dia 4 de outubro de 2026, mais de 3 milhões de paraibanos devem ir às urnas para escolher presidente da República, governador, dois senadores, além de deputados federais e estaduais.

A exatamente um ano das Eleições 2026, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB) já começou a organizar os preparativos.

A Paraíba foi o primeiro estado, nas Eleições 2024, a concluir a apuração. Em entrevista à CBN Paraíba, o presidente do TRE-PB, desembargador Oswaldo Trigueiro, disse que a expectativa é repetir o feito.

Para isso, uma das prioridades será garantir alternativas para eleitores que não têm acesso à internet acompanharem os resultados.

Outra frente é a melhoria da comunicação em pontos distantes e de difícil acesso, onde serão instalados locais de conexão para agilizar a transmissão.

Segurança das urnas

A segurança das urnas eletrônicas também está no centro das atenções. Segundo o desembargador, equipamentos que apresentaram problemas no pleito anterior não serão reaproveitados nem mesmo como contingência. “Isso traz mais eficiência e confiança no processo”, afirmou.

Oswaldo Trigueiro destacou, ainda, que a principal diretriz para o próximo ano é seguir o modelo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Há uma perspectiva muito interessante, na medida em que o TSE entende que cada Tribunal Regional deve abandonar metodologias próprias para adotar uma metodologia integrada. Ou seja, o padrão que será usado na Paraíba será o mesmo de São Paulo, Rio Grande do Sul ou Mato Grosso. Isso facilita logística, calendário de urnas, auditagem e inseminação dos sistemas”, explicou.

Cadastro eleitoral

Outro desafio é evitar longas filas nos cartórios. O TRE-PB tem buscado antecipar o cadastro e atualização do título, especialmente no caso da biometria. Atualmente, 53% dos eleitores paraibanos são mulheres e o Estado está perto de alcançar a meta de 100% do eleitorado com biometria cadastrada.

Campanhas estão em andamento para incentivar quem ainda não fez a atualização a comparecer.