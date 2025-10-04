Primeiro caso suspeito de intoxicação por bebida adulterada com metanol é registrado na Paraíba

Primeiro caso suspeito de intoxicação por bebida adulterada é registrado na Paraíba. Reprodução/SES

Um homem de 32 anos foi internado na manhã deste sábado (4) no Hospital Regional do município de Picuí, na Paraíba, com suspeita de intoxicação por ingestão de bebida alcoólica adulterada com metanol. É o primeiro caso registro no estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o paciente deu entrada na unidade por volta das 10h, recebeu atendimento inicial da equipe médica local e foi encaminhado para a UTI.

Segundo o secretário de Saúde, Ari Reis, o paciente ingeriu bebida alcoólica nos últimos três dias e tem sintomas característicos de intoxicação por metanol. O homem é do município de Baraúnas.

Ainda segundo a SES, o homem será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Trauma de Campina Grande, onde receberá assistência especializada.

O caso foi notificado aos serviços de referência em saúde pública. A SES reforçou o alerta para que a população evite consumir bebidas de procedência duvidosa e procure atendimento médico imediato em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual ou desorientação.