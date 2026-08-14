Hemocentro Regional de Campina Grande realiza homenagem especial em comemoração ao Dia das Mães — Governo da Paraíba

O Dia das Mães ganhou um significado ainda mais especial na manhã desta sexta-feira (8), no Hemocentro Regional de Campina Grande. Às 10h, o hall da unidade se transformou em um espaço de acolhimento, emoção e reconhecimento durante uma homenagem dedicada às mães doadoras, colaboradoras, pacientes e profissionais da instituição.

A ação teve como objetivo valorizar a importância das mães na construção de vínculos de amor, cuidado e dedicação, além de destacar o papel solidário das mulheres que, por meio da doação de sangue, ajudam diariamente a salvar vidas.

Entre colaboradoras, pacientes e doadoras, o evento se transformou em um momento de reconhecimento e valorização, evidenciando que a maternidade se manifesta de diferentes formas: no cuidado, no acolhimento, na dedicação e na solidariedade. A homenagem destacou não apenas a figura materna tradicional, mas todas aquelas que exercem o amor e o cuidado ao próximo em suas diversas formas.

Durante a programação, a diretora geral do Hemocentro Regional de Campina Grande, Eulália Patrícia, destacou a importância de reconhecer e celebrar todas as formas de amor materno presentes na sociedade.

“Hoje celebramos cada forma de amor materno: mães biológicas, adotivas, mães de coração, avós que assumem esse papel, mães solo, mães de pets e todas aquelas que acolhem, cuidam e dedicam suas vidas ao próximo. Cada história carrega força, afeto e dedicação que merecem ser reconhecidos e valorizados”, destacou a diretora.

O momento contou com palavras de acolhimento, homenagens e integração entre os participantes, fortalecendo o compromisso do hemocentro com a humanização e o cuidado com aqueles que fazem parte da instituição diariamente.

Iniciativas como essa fortalecem os laços de acolhimento e valorização humana no ambiente de saúde, reconhecendo trajetórias marcadas pelo cuidado, dedicação e amor ao próximo.

Além da homenagem, o evento também reforçou a importância da doação de sangue como um gesto de amor e solidariedade capaz de transformar realidades e garantir esperança para inúmeras famílias diariamente.