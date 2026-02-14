Festival de Inverno das Serras tem início em Serra da Raiz; confira programação

Kevin Ndjana é uma das atrações do Festival de Inverno das Serras | Foto: Reprodução.

Várias cidades do Curimataú da Paraíba estão receber o 1º Festival de Inverno das Serras (FIS), que promove atividades culturais de julho até setembro. Entre 30 de julho e 3 de agosto, a programação se concentra em Serra da Raiz (confira a programação ao fim da matéria).

O Festival de Inverno das Serras vai passar por Serra da Raiz, Dona Inês, Araruna, Cacimba de Dentro, Cuité e Barra de Santa Rosa . O evento conta com programação cultural, oficinas, artesanato, literatura, debates, teatro e cinema, feira gastronômica e shows musicais.

De acordo com a organização do evento, o objetivo é atrair turistas para a região, que possui belas paisagens, com cânions, cachoeiras e mata nativa. A ideia também é gerar emprego e renda nas cidades que recebem o festival.

“Nós temos um turismo de aventura, rural, religioso, ecológico, histórico-cultural e arqueológico que vale a pena ser melhorado sempre e esse é nosso objetivo enquanto instituição que apoia o desenvolvimento do turismo dessa região”, comentou gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Araruna, Marcílio de Sousa.

Em Serra da Raiz, primeira cidade a receber o Festival de Inverno, a programação conta com feira gastronômica, oficinas artísticas e shows musicais (confira abaixo).

Programação Festival de Inverno das Serras