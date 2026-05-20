Procon-JP oferece atendimento jurídico e serviços de saúde e beleza no bairro Ernesto Geisel

Os moradores do bairro Ernesto Geisel receberão o programa ‘Procon-JP no seu bairro’ neste sábado (2), a partir das 8h. O atendimento móvel da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor será na Rua Valdemar Naziazeno, 1695 (Igreja Metodista Wesleyana). Serão oferecidos, também, serviços de saúde e beleza.

O secretário Júnior Pires pontua que o morador do bairro que procurar o atendimento jurídico no ônibus terá a mesma infraestrutura que receberia na sede do Procon-JP ou através do serviço virtual. “A assistência no serviço itinerante é a mesma disponibilizada pelo nosso SAC da sede na Avenida Pedro I, 382, ou através do whatsapp 83 98665 0179. Se existir problema na relação de consumo, basta nos procurar”, informou.

Os cidadãos que forem até o local também terão acesso aos serviços do odontomóvel, e poderão ser atendidos por psicólogo, nutricionista, massagens, medição de pressão e de glicose, além de ações de embelezamento como corte de cabelo, design de sobrancelhas e esmaltação de unhas.

Júnior Pires explica que o consumidor que deseja ser atendido no serviço itinerante do Procon-JP deve levar os originais e as cópias de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e a nota fiscal ou o contrato referente à reclamação. “Essa documentação é necessária para abrir um processo administrativo caso haja a necessidade”, completou.

Consulta Serasa – O atendimento no Procon-JP móvel também disponibiliza consulta gratuita ao Serasa e, segundo Júnior Pires. Para esse serviço, o consumidor só precisa apresentar o CPF. “No caso das informações serem para terceiros, é necessária uma procuração devidamente autorizada em nome da pessoa a ser consultada”, detalhou.

A serviço da população – O programa ‘Procon-JP no seu bairro’ está à disposição das entidades civis da sociedade e dos órgãos públicos que desejarem e/ou necessitarem do serviço do atendimento jurídico realizado no ônibus. “Os interessados devem procurar a Secretaria, ou mesmo solicitar através do 1doc, o agendamento de data para o atendimento”, salienta Júnior Pires.

Caravana do Cuidar – O Procon-JPmóvel também participa da ação da Prefeitura de João Pessoa ‘Caravana do Cuidar’, toda sexta-feira, que faz atendimento itinerante à população em várias localidades através dos vários serviços disponibilizados pelas secretarias do Município.

Serviço: Procon-JP no seu bairro

Data: 02/08/2025

Local: Rua Valdemar Naziazeno, 1695 (Igreja Metodista Wesleyana – Bairro Ernesto Geisel)

Horário: A partir das 8h