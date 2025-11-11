Hospital Edson Ramalho disponibiliza assistência nutricional aos pacientes do programa Paraíba Contra o Câncer — Governo da Paraíba

O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER) inova na assistência do programa Paraíba Contra o Câncer. Os pacientes com diagnóstico de câncer e que apresentam desnutrição recebem acompanhamento nutricional prévio à cirurgia para fortalecimento do sistema imunológico e aumento das chances de eficácia do procedimento cirúrgico. A unidade hospitalar, gerida pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) e integrante da rede estadual, é referência do programa na primeira macrorregião de saúde.

O diretor-hospitalar do HSGER, Cícero Ludgero, que é oncologista, afirma que o acompanhamento nutricional é indicado aos pacientes com diagnóstico de câncer que chegam ao ambulatório do hospital com desnutrição. “Geralmente, são mais acometidos com desnutrição os pacientes com câncer do trato digestivo, a exemplo de câncer de estômago, pâncreas, intestino e fígado. Também é comum que pacientes com tumores ginecológicos, como de ovário e útero, percam peso e nutrientes muito rápido, uma média de 20% do peso entre os sintomas iniciais e o diagnóstico da doença”.

Segundo Cícero Ludgero, a desnutrição é causada por falta de ingestão de alimentos ou por desabsorção, ou seja, o paciente se alimenta, mas não há absorção total do que foi ingerido. Outra possibilidade é o aumento do metabolismo causado pela doença.

Cícero Ludgero destaca que a assistência nutricional vai melhorar as condições de saúde do paciente no pré e no pós-cirúrgico, e nos tratamentos subsequentes, como radioterapia ou quimioterapia. Além disso, vai conferir mais segurança ao procedimento cirúrgico. “Em uma cirurgia em que é retirado o estômago, por exemplo, podemos reduzir complicações, incluindo fístula, infecções, atraso na cicatrização e mortalidade”, aponta o médico.

Suplementação alimentar – O acompanhamento nutricional aos pacientes oncológicos com desnutrição é feito com uso de suplementação em dois momentos distintos. O coordenador de Nutrição do HSGER, Felipe Lundgren, explica que a primeira dieta é feita com 14 dias antes da cirurgia para recuperar o estado nutricional do paciente.

“Fazemos um plano alimentar individualizado que pode ser hipercalórico e hiperproteico a partir do uso de suplementação. O objetivo é alcançar a cota calórica necessária. Faltando cinco dias para a cirurgia, adicionamos outro suplemento, que é um imunomodulador, para fortalecer o sistema imunológico e proporcionar a recuperação mais rápida e eficaz, reduzir riscos de infecções e o tempo de internação”, explicou o coordenador de Nutrição. Após um mês da cirurgia, o paciente é novamente avaliado pela Nutrição, no que se refere ao estado nutricional e recuperação do peso.

Melhora do estado de saúde – A paciente Elida Valente realizou uma biópsia para diagnosticar câncer de cólon. Após o procedimento, ela recebeu atendimento nutricional e já percebe uma grande melhora em seu estado de saúde. “Com apenas uma semana adotando a dieta indicada pelo nutricionista eu já me senti mais recuperada, com mais energia e com mais ânimo. Além dos alimentos, consta também a suplementação”, conta a paciente, que havia perdido oito quilos de massa magra.

Segundo Elida Valente, a cirurgia foi realizada rapidamente, a contar do seu ingresso no programa Paraíba Contra o Câncer. Ela procurou o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) porque seu plano de saúde demorou a autorizar a cirurgia. “A autorização foi para eu fazer o procedimento em São Paulo, o que não é viável para mim. Descobri o atendimento gratuito e fui encaminhada ao Edson Ramalho por meio da Regulação”, detalha ela, que elogia o atendimento. “É um trabalho maravilhoso, que nos ajuda a passar por esse momento difícil mais forte e com mais saúde e conhecimento sobre nossa alimentação”, pontuou.

O recepcionista Marcílio Medeiros também é acompanhado pela equipe de Nutrição do Edson Ramalho. Ele descobriu que estava com câncer de intestino ao realizar uma colonoscopia no Edson Ramalho. Rapidamente, foi incluído no programa Paraíba Contra o Câncer e já foi operado. “Fui muito bem atendido pelos profissionais do hospital em todas as etapas em que estive aqui. É importante que cada um cuide de sua saúde e tenha acesso à assistência do Hospital Edson Ramalho”, comentou.

Após a cirurgia, Marcílio Medeiros voltou ao hospital para a consulta de acompanhamento com Felipe Lundgren. “Durante a fase de quimioterapia do paciente, nós elaboramos uma alimentação para ajudar na imunidade e na cicatrização cirúrgica. Agora, vamos reavaliá-lo, considerando uma dieta hiperproteica e hipercalórica”, afirmou.

Como ter acesso – O ingresso no programa Paraíba contra o Câncer é feito a partir da Unidade de Saúde da Família do Município do paciente, que vai colocá-lo na lista da Central Estadual de Regulação, com fila única de atendimento. Em seguida, há o atendimento de um enfermeiro navegador no serviço de Teleoncologia e, após, a consulta com médico especialista. O programa disponibiliza a realização dos exames necessários na rede estadual e encaminha o paciente para o procedimento cirúrgico.