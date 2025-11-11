Cícero Lucena fortalece assistência social com repasse de R$ 936 mil para instituição, por meio de emenda cidadã

A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a Câmara Municipal, está fortalecendo o trabalho de instituições que prestam serviços sociais em diversas regiões da Capital. Nesta sexta-feira (1º), o prefeito Cícero Lucena realizou a entrega de um repasse de R$ 936 mil à AC Social, organização que desenvolve projetos voltados à inclusão, cidadania e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Durante o evento, Cícero Lucena destacou a importância da união entre o poder público e as entidades da sociedade civil, dentro do programa Maior Parceiro, que promove esse tipo de cooperação. “Esta instituição, por exemplo, atua em diversas frentes: fomentando a cultura, atendendo pessoas com deficiência e oferecendo suporte a indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Seu trabalho vai muito além do bairro Jardim Veneza”, afirmou o prefeito.

Os recursos são oriundos do orçamento municipal e foram viabilizados por meio das chamadas Emendas Cidadãs, apresentadas pelos vereadores Dinho Dowsley, Coronel Sobreira e Bruno Farias — que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital.

“Além de um gesto de reconhecimento, este repasse expressa nosso apreço pelo trabalho realizado. As emendas têm papel essencial para o avanço das ações sociais desenvolvidas por instituições como esta, que contam com uma equipe dedicada e comprometida”, ressaltou o presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley.

O secretário Bruno Farias lembrou que, durante sua atuação como vereador, nem sempre as emendas impositivas eram tratadas com a devida seriedade. Ele destacou a transformação recente nesse cenário. “Desde o início do meu mandato, a inclusão social foi uma prioridade nas emendas que propus. Este projeto começou de forma modesta, impulsionado pela confiança mútua. A seriedade e o comprometimento de Genilson Lima fizeram com que a iniciativa crescesse e ganhasse corpo. A AC Social nasceu de uma emenda inclusiva”, frisou.

A C Social – A instituição atende pessoas com deficiência e indivíduos com mobilidade reduzida, mas sua atuação é ainda mais ampla. “Costumo dizer que aqui não nos limitamos a tratar a deficiência, mas sim a olhar para o indivíduo como um todo. Trabalhamos com um sistema dinâmico e integrado, alinhado com a gestão pública”, explicou Genilson Lima, responsável pela AC Social.

Beneficiado – O impacto desse trabalho é sentido por famílias como a de Vitória Regina, mãe de Benjamim, de seis anos, que tem paralisia cerebral. “Desde que conhecemos a AC Social, há mais de um ano, meu filho recebe cuidados aqui e até participa de atividades na praia. Esse apoio é fundamental para que possamos continuar usufruindo de tudo isso, cada vez mais e melhor. Agradeço imensamente essa parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e a Câmara Municipal”, declarou emocionada.

A solenidade realizada na sede da A C Social, no Jardim Veneza, também contou com a presença do secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares, e da executiva da Pasta, Benicleide Silvestre.