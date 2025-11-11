Maranhão x Tuna Luso; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Maranhão x Tuna Luso desembarca em São Luís para enfrentar o Maranhão na Série D do Brasileirão

A Tuna Luso, tradicional clube paraense, já está em São Luís, Maranhão, pronta para o duelo decisivo contra o Maranhão Atlético Clube (MAC), válido pela partida de ida do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, marcado para este sábado (2), abre o primeiro capítulo da fase eliminatória para a Águia Guerreira na competição.

Preparação focada para o desafio

A equipe treinou intensamente em Belém, com especial atenção ao aspecto físico, visando suportar a exigência de um jogo de alta intensidade, ainda mais fora de casa. Neto Miranda, preparador físico da Tuna, destacou a organização da comissão técnica para garantir o melhor desempenho do elenco:

“A gente sabe que o adversário é um velho conhecido nosso, em 2023 nos enfrentamos, porém os elencos mudaram lá e aqui. Hoje em dia, entramos em condições iguais. É um jogo de 180 minutos e temos totais condições de sair vitoriosos. A semana foi bem planejada, logística, tudo nos detalhes para sair com um bom resultado.”

Motivação extra: busca por revanche

Além da importância do jogo em si, o embate traz um simbolismo especial para a Tuna Luso. No ano passado, os clubes se enfrentaram exatamente nesta mesma fase da competição, e apesar da boa campanha, a Lusa foi eliminada pelo Maranhão. Agora, com elencos renovados e uma postura mais focada, a Águia Guerreira quer superar o passado e avançar na Série D.

A expectativa é de um confronto equilibrado, onde a organização tática e o foco serão decisivos para garantir vantagem no jogo de volta.

