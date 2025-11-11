Ministra abre Conferência Estadual de Políticas para Mulheres da Paraíba nesta sexta

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, estará na Paraíba nesta sexta-feira (1º). Ela vai participar da abertura da 5ª Conferência Estadual de Política para as Mulheres da Paraíba (5ª CEPM/PB).

O evento será realizado na Acadepol, em João Pessoa, às 18h.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, o encontro terá como objetivo integrar propostas para o fortalecimento e a ampliação das políticas públicas para as mulheres com a perspectiva da interseccionalidade, promovendo a democracia e a igualdade, com garantia de voz e representatividade às mulheres em toda a sua diversidade.

Organizada pela Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh-PB), a etapa estadual é o resultado de um processo democrático e participativo que envolveu 106 conferências municipais, além de 9 conferências regionais, promovidas em diferentes regiões do estado.

De acordo com o ministério, a escuta ampliada permitiu que as mulheres paraibanas discutissem propostas concretas para o fortalecimento das políticas públicas com base em suas realidades locais, rumo à 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres (5ª CNPM), que acontece em Brasília, de 29 de setembro a 1 de outubro.

A participação na 5ª CEPM-PB é restrita às delegadas previamente eleitas nas conferências municipais e regionais. Não haverá inscrição para ouvintes.