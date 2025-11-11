Dólar fecha acima de R$ 5,60 por primeira vez em quase dois meses

Por MRNews



No dia seguinte ao tarifaço do governo Donald Trump, o mercado financeiro teve um dia de instabilidade. O dólar fechou acima de R$ 5,60 pela primeira vez em quase dois meses. A bolsa de valores recuou 0,69% e registrou o pior mês desde dezembro.

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (31) vendido a R$ 5,601, com alta de R$ 0,011 (+0,19%). A cotação atingiu R$ 5,62 por volta das 10h30, caiu para R$ 5,58 por volta das 13h10 e estabilizou-se em torno de R$ 5,60 na hora final de negociação.

No maior valor desde 4 de junho, quando estava em R$ 5,64, o dólar comercial subiu 3,07% no mês. A divisa, no entanto, acumula queda de 9,37% em 2025.

Homem é preso com 600 filhotes de jabuti dentro de malas no RJ

Lula recebe ministros do STF em jantar após sanção dos EUA

O mercado de ações teve um dia mais tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 133.071 pontos, com recuo de 0,69%. O indicador caiu 4,17% em julho, o pior desempenho mensal desde dezembro.

Tanto fatores domésticos como internacionais influenciaram o mercado financeiro nesta sexta-feira. O dólar continuou a ganhar força em todo o planeta após o governo de Donald Trump estender por 90 dias as negociações com o México. O euro comercial ficou estável nesta quinta, vendido a R$ 6,39, ainda sob reflexo do acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

No cenário interno, o dólar foi pressionado pela definição da Taxa Ptax, taxa média do último dia útil do mês. Essa taxa é usada para corrigir em reais as reservas internacionais e a dívida do governo indexada ao câmbio.

Além disso, a bolsa caiu pressionada pelo tom do comunicado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que não descartou a possibilidade de elevação de juros caso a inflação volte a subir nos próximos meses. A expectativa de juros mais altos estimula a fuga de investimentos da bolsa de valores para aplicações em renda fixa.

Marinha estende até amanhã alerta de ressaca no estado do Rio

Mega-Sena acumula novamente e prêmio acumulado vai para R$ 85 milhões

* com informações da Reuters