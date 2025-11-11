Dinho revela estudos para novo concurso da Câmara Municipal de João Pessoa em 2026

Foto: CMJP. Laerte Cerqueira

Na reabertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho, revelou que está em fase de finalização um estudo para realização de mais um concurso público na Casa. A expectativa é que o edital seja lançado até o próximo ano.

“Estamos finalizando um estudo para a realização de um novo concurso público. Agora no final do semestre ou no começo do ano que vem”, disse o presidente, que encerra o mandato de chefe do Legislativo em 2026.

Dinho argumentou que o quadro de servidores da Casa terá que ser ampliado devido às necessidades que surgirão com a nova sede do Legislativo, atualmente em obras e que deve ser entregue também no próximo ano. “A Câmara cresce, vamos nos mudar para um prédio novo e precisaremos de funcionários novos. A atividade parlamentar desta Casa também já nos leva a gente a ampliar o número de assessores também”, disse.

O presidente da Casa não deu mais detalhes sobre a banca organizadora do concurso, nem para quais cargos e níveis de escolaridades que serão exigidos para os candidatos.

O último concurso público realizado pela CMJP ocorreu em 2012 e foi organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto/SP (FAPERP). O certame ofereceu 28 vagas, sendo 17 para cargos do nível médio e 11 para o nível superior.