terça-feira, novembro 11, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Dinho revela estudos para novo concurso da Câmara Municipal de João Pessoa em 2026

admin1

Foto: CMJP. Laerte Cerqueira

Na reabertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho, revelou que está em fase de finalização um estudo para realização de mais um concurso público na Casa. A expectativa é que o edital seja lançado até o próximo ano.

“Estamos finalizando um estudo para a realização de um novo concurso público. Agora no final do semestre ou no começo do ano que vem”, disse o presidente, que encerra o mandato de chefe do Legislativo em 2026.

Dinho argumentou que o quadro de servidores da Casa terá que ser ampliado devido às necessidades que surgirão com a nova sede do Legislativo, atualmente em obras e que deve ser entregue também no próximo ano. “A Câmara cresce, vamos nos mudar para um prédio novo e precisaremos de funcionários novos. A atividade parlamentar desta Casa também já nos leva a gente a ampliar o número de assessores também”, disse.

O presidente da Casa não deu mais detalhes sobre a banca organizadora do concurso, nem para quais cargos e níveis de escolaridades que serão exigidos para os candidatos.

O último concurso público realizado pela CMJP ocorreu em 2012 e foi organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto/SP (FAPERP). O certame ofereceu 28 vagas, sendo 17 para cargos do nível médio e 11 para o nível superior.

Você pode gostar também

Transporte de transformador é interrompido para reparo em acesso ao parque eólico

admin1

Coordenadora da Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa comanda grupo de trabalho durante conferência

admin1

Cícero Lucena inspeciona obras da macrodrenagem no Conjunto Esplanada e projeta conclusão para mês de março

admin1