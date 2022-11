Farol Digital

Prefeitura integra rede colaborativa para transformar João Pessoa em expoente de inovação

24/11/2022 | 14:30 | 35

A Prefeitura de João Pessoa integra oficialmente o time de atores que compõem o Farol Digital, um importante hub formado para fomentar o ecossistema de inovação local. O projeto foi apresentado na manhã desta quinta-feira (24), em meio à programação da oitava edição da Expotec – Feira e Congresso de Tecnologia, que acontece no Centro de Convenções da capital, até esta sexta-feira (25).

O Farol Digital foi criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (Sebrae/PB) para estabelecer uma rede colaborativa entre instituições públicas e iniciativa privada, que culminam no desenvolvimento de soluções inovadoras em conjunto, com potencial de alavancar o desenvolvimento socioeconômico da Grande João Pessoa.

O hub é um lugar que agrega vários produtos ou serviços ao mesmo tempo, gerando mais valor para clientes da empresa ou da marca. A finalidade do encontro desta quinta foi conectar e dar visibilidade às iniciativas e ações em tecnologia e inovação fomentadas por esses atores, através do Hub Farol Digital, no sentido de transformar a capital paraibana em um expoente de inovação.

A Prefeitura de João Pessoa está representada no Farol Digital por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e de Ciência e Tecnologia (Secitec).

“Cientes da relevância que o Hub de Inovação – Farol Digital terá no cenário de desenvolvimento econômico local, a Sedest não mediu esforços para integrar mais esta ideia. Tivemos a oportunidade de apresentar os programas desenvolvidos por nossa pasta, para que os atores envolvidos no hub tomem conhecimento e possam usufruir da vasta gama de ações ofertadas gratuitamente à população em geral, bem como aos empreendedores locais”, disse Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

Rede – O Farol Digital é composto por atores de quatro eixos: governo (.gov), empresas (.com), instituições de fomento (.org) e de ensino (.edu). Além do Sebrae/PB e da Prefeitura de João Pessoa, entre os participantes estão o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), o Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, a Câmara Municipal, Senai e diversas empresas voltadas para inovação, com atuação local.

De acordo com Rafaella Catão, analista do Sebrae/PB, a atividade na Expotec, nesta quinta-feira, foi o primeiro encontro oficial do ecossistema de inovação de João Pessoa, através do Farol Digital. “Apresentamos à comunidade o que é o hub e quais atores fazem parte. Alguns deles, inclusive, apresentaram pitches no evento, explicando quem são e como contribuem com o hub”, explicou.

Expotec – Considerada a maior vitrine de tecnologia da região Nordeste, a Expotec – Feira e Congresso de Tecnologia traz, este ano, o tema ‘Internet livre, neutra e global’. O evento teve início quarta-feira (23) e se estende até esta sexta. Ele é realizado numa ação conjunta do Governo do Estado e da Associação Nacional para Inclusão Digital (ANID), com o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br/NIC.br).