GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ LANÇA NOVO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO PESSOAL

Considerando a necessidade temporária e de excepcional interesse público, a Gestão Municipal de São José do Seridó, na última sexta-feira (10), lançou novo edital para mais um Processo Seletivo Simplificado (PSS). Desta vez, o chamamento é voltado para contratação de cargos de Assistente Social e de Técnico de Laboratório em Análises Clínicas.





Nesta terça (14) e quarta-feira (15) os interessados podem enviar suas inscrições de forma on-line. Na quinta-feira (16) ocorrerá a análise de currículos. Na sexta-feira (17) haverá a divulgação dos resultados do PSS através do www.saojosedoserido.rn.gov.br e do www.diariomunicipal.com.br/femurn/

No próximo dia 20 de fevereiro os participantes poderão realizar apresentação de recurso e no dia 24 de fevereiro será divulgado o resultado final deste novo Processo.





Confira o edital:





