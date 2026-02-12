quinta-feira, fevereiro 12, 2026
Noticias do Seridó

GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ LANÇA NOVO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO PESSOAL

admin1


Considerando a necessidade temporária e de excepcional interesse público, a Gestão Municipal de São José do Seridó, na última sexta-feira (10), lançou novo edital para mais um Processo Seletivo Simplificado (PSS). Desta vez, o chamamento é voltado para contratação de cargos de Assistente Social e de Técnico de Laboratório em Análises Clínicas.


Nesta terça (14) e quarta-feira (15) os interessados podem enviar suas inscrições de forma on-line. Na quinta-feira (16) ocorrerá a análise de currículos. Na sexta-feira (17) haverá a divulgação dos resultados do PSS através do www.saojosedoserido.rn.gov.br e do www.diariomunicipal.com.br/femurn/

No próximo dia 20 de fevereiro os participantes poderão realizar apresentação de recurso e no dia 24 de fevereiro será divulgado o resultado final deste novo Processo.


Confira o edital:



