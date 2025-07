Pessoenses falam sobre expectativa para show de Roberto Carlos e elogiam iniciativa da Prefeitura

A expectativa para o show do cantor Roberto Carlos no próximo dia 5 de agosto é grande. O espetáculo, que marca a celebração dos 440 anos de João Pessoa, acontece no Busto de Tamandaré, na Orla da Capital. Os pessoenses estão em contagem regressiva e elogiam a iniciativa da Prefeitura da Capital de presentear a cidade com um show gratuito do Rei.

Há quem vai assistir o Rei pela primeira vez, como é o caso da professora de Educação Infantil, Micheline Dias, moradora do Cuiá, e que trata a oportunidade como a realização de um sonho. “Eu amei porque é o aniversário da nossa Capital e a gente é quem ganha o presente. Estou cheia de expectativas e bastante ansiosa por ser um cantor que sempre admirei e que lembra minha mãe, em saudosa memória. Faz dois anos que ela morreu e se estivesse viva, com certeza, iria comigo ver seu ídolo”, ressaltou.

Já o frentista Nivaldo Carvalho, morador do Geisel, disse que não será a primeira vez que vai a um show de Roberto Carlos, mas que pretende ir ao Busto de Tamandaré porque não é um evento para se perder. “Gosto muito das canções do Rei, afinal, ele é um ícone da Música Popular Brasileira. Eu já assisti a três shows dele. Foram espetáculos inesquecíveis. A Prefeitura de João Pessoa acertou na escolha, pois agrada a todos os gostos, do público aos comerciantes. Com certeza é uma programação que só vem a somar, proporcionando um momento único tanto para quem nunca pode ir a um show do Roberto, quanto para o turismo da Capital”, opinou.

Com o mesmo nome do rei da música brasileira, o mestre de obras Roberto Carlos, morador do Jardim Planalto, revelou que está com excelentes expectivas para assistir a mais um show do cantor, com todas as emoções que as músicas do artista podem lhe proporcionar. “Já fui a várias apresentações do nosso rei Roberto Carlos e não vou perder este espetáculo nossa Capital. A gestão está de parabéns pela escolha no aniversário da cidade. A expectativa é muito boa”, afirmou, ressaltando que a sua mãe era uma grande fã do cantor e batizou o filho com o mesmo nome para homenageá-lo.

A estimativa da Prefeitura é de que cerca de 400 mil pessoas, entre 25% turistas e 75% residentes, lotem as areias e calçadas na Orla no dia 5 de Agosto, aniversário de 440 anos de João Pessoa. O show, resultante de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento, deverá injetar cerca de R$ 150 milhões na economia local, criando centenas de empregos temporários e gerando renda.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa iniciou, neste domingo (27), a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festa-das-neves/.