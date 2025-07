Maratona Internacional de João Pessoa chega à 5ª edição com suporte médico especializado garantido

Está chegando a hora! No próximo sábado (2) e domingo (3), João Pessoa recebe a 5ª edição da Maratona Internacional. Mais uma vez, a prova contará com o apoio médico especializado da Medicina Extrema, garantindo segurança e bem-estar aos atletas durante todo o percurso, nos dois dias de competição. A largada da principal prova será no Centro de Convenções, com os maratonistas encarando os 42,195 km a partir das 4h30 da manhã.

Desde a largada até o fim do evento, todos os corredores, caso necessário, receberão suporte da organização, que tem como principal objetivo formar profissionais capacitados para salvar vidas em áreas remotas e em ambientes urbanos, em qualquer clima e situação.

Segundo a organização, a escolha por um grupo especializado em primeiros socorros avançado visa garantir ainda mais segurança e confiança a todos os participantes durante todo o percurso. “A equipe, em parceria com o Samu, estará pronta para atuar em qualquer eventualidade. O uso do Bike Resgate, que implementamos justamente para ampliar a cobertura médica no percurso, garante mais agilidade no atendimento e reduz significativamente o tempo de resposta em casos de emergência”, explicou Juliano Sucupira, secretário executivo de Juventude, Esporte e Lazer (Sejer).

Será montado um posto avançado com mais aproximadamente 150m² de área, equipado com piscina de recuperação, para atender os corredores na largada e na chegada. Além disso, equipes médicas estarão distribuídas por todo o percurso, com o apoio do Samu e — médicos e paramédicos — equipados com desfibrilador externo automático (DEA), oxigênio e outros itens necessários para procedimentos de primeiros socorros.

“É a primeira maratona do Brasil a contar com esse tipo de serviço, com equipes distribuídas ao longo do percurso, trabalhando de forma integrada para oferecer um tempo de resposta mais rápido em casos que demandem primeiros socorros, hidratação ou até mesmo situações mais graves que possam ocorrer. Assim como nos últimos anos, trabalharemos até a chegada do último atleta”, explicou Edmilson Montenegro, coordenador do Medicina Extrema.

A Medicina Extrema atua desde 2008 e acumula experiência em situações de emergência. A organização ministra cursos internacionais avançados, como Wilderness First Aid (WFA) e Wilderness Advanced First Aid (WAFA), voltados para regiões selvagens. Além disso, é certificadora do programa Stop The Bleed (“pare o sangramento”), especializado em controle de hemorragias.

As inscrições seguem abertas no último lote, pelo site www.maratonainternacionaldejoaopessoa.com. A competição será dividida em dois dias: no sábado (2), acontecem as provas de 10 km e meia maratona (21 km), com largada às 16h30. No domingo (3), os corredores participam da prova de 5 km e da tradicional maratona de 42 km — o maior desafio do evento. A largada da maior distância será às 4h30 da manhã, enquanto a prova dos 5 km começa às 6h.

Desafios combinados

Uma das novidades desta edição são os desafios combinados, que oferecem ao atleta a chance de correr em dois dias diferentes:

Desafio 63km (meia + maratona): R$279,90

Desafio 52km (10km + maratona): R$229,90

Desafio 26km (meia + 5km): R$209,90

Desafio 15km (10km + 5km): R$189,90