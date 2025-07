Alta pressão mantém tempo seco e calor em MS, mas frente fria traz mudanças no início da próxima semana

Por MRNews



O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul neste sábado (26), com predomínio de sol e pouca nebulosidade em todas as regiões do estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e impede a ocorrência de chuvas.

A presença de ar seco também contribui para a queda nos níveis de umidade relativa do ar, que devem variar entre 15% e 30%, caracterizando situação de atenção. Por isso, a orientação é para que a população redobre os cuidados com a saúde, evitando a exposição direta ao sol nos períodos mais quentes do dia, mantendo os ambientes umidificados e aumentando a ingestão de líquidos.

Além do desconforto térmico, a baixa umidade aumenta significativamente o risco de incêndios florestais. Por isso, é essencial atenção ao uso do fogo e a atividades que possam gerar faíscas ou chamas, especialmente em áreas de vegetação.

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 97/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Prefeitura abre vagas para cursos gratuitos de crochê e administração – CGNotícias

As temperaturas continuam elevadas em todas as regiões. As mínimas variam entre 15°C e 19°C, e as máximas entre 30°C e 33°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. No sudoeste e no Pantanal, os termômetros marcam entre 16°C e 24°C de mínima, e até 35°C de máxima.

Já no bolsão, norte e leste do Estado, as mínimas ficam entre 15°C e 20°C, com máximas de até 34°C. Em Campo Grande, as mínimas oscilam entre 19°C e 21°C e as máximas entre 30°C e 32°C. Os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas acima desse valor em pontos isolados.

Mudança no tempo e chance de chuva entre domingo e segunda-feira

A previsão para o domingo (27) e a segunda-feira (28) aponta mudança nas condições meteorológicas, com aumento gradual de nebulosidade e possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em diferentes regiões do Estado. Pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Referência no empreendedorismo feminino negro, Nelinha do Babaçu encerra campanha Julho das Pretas

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2025-REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Essas instabilidades estão associadas à aproximação e avanço de uma frente fria, que se combina ao transporte de calor e umidade proveniente do norte do país. A presença de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados também favorecem a formação de nuvens carregadas sobre Mato Grosso do Sul.

As temperaturas tendem a cair. As mínimas ficam entre 13°C e 18°C e as máximas entre 18°C e 32°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. No sudoeste e no Pantanal, os termômetros registram mínimas entre 15°C e 23°C e máximas que podem chegar a 34°C.

Nas regiões norte, bolsão e leste, as mínimas variam entre 17°C e 20°C e as máximas entre 28°C e 35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17°C e 21°C e máximas entre 27°C e 32°C. Os ventos, que inicialmente atuam do quadrante norte, devem mudar para o quadrante sul ao longo da segunda-feira, com intensidade entre 40 e 60 km/h e possibilidade de rajadas mais intensas.

Tendência: frio mais intenso no fim de julho

Com o avanço da massa de ar frio pós-frontal, entre os dias 29 e 30 de julho, são esperadas as menores temperaturas do período. As mínimas podem variar entre 8°C e 12°C nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado, com possibilidade de registros pontuais ainda mais baixos, entre 5°C e 7°C.

Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende/Arquivo