Campinense perde para o Grêmio e está eliminado da Copa do Brasil

O Campinense está eliminado da Copa do Brasil de 2023. Jogando no Mané Garrincha, a equipe foi superada pelo Grêmio pelo placar de 2 a 0, na noite desta quarta-feira, pela primeira fase da competição mais democrática de futebol do país. Raposa ainda contou com uma noite bastante inspirada do goleiro Otávio Passos. Mas não foi suficiente para garantir a classificação. Tricolor Gaúcho, agora, enfrentará o Ferroviário na próxima fase do torneio.

PRIMEIRO TEMPO

O Grêmio controlou boa parte das ações ofensivas da primeira parte da partida. O Campinense, por sua vez, adotou uma estratégia mais defensiva e todos os jogadores se mantiveram atrás da linha da bola. A pressão era grande, e Otávio Passos operava milagres no campo. Até que aos 26 Cristaldo tabelou com Suárez, que tocou de calcanhar para o argentino finalizar e abrir o placar no Mané Garrincha.

SEGUNDO TEMPO

Nos minutos iniciais da segunda etapa, o Campinense esboçou algum tipo de reação ofensiva. Mas não demorou muito; o Grêmio voltou a ter o controle da bola. A equipe paraibana até assustou com Mauri, mas a rede balançou mesmo foi com o Tricolor novamente. Já na reta final, Ferreirinha fez bom lance e estufou as redes.

OS TIMES

CAMPINENSE: Otávio; Thiago Ennes, William, Diego Silva e Bruno Collaço; Paulo Victor (Pedro Thomaz), Ramires e Guilherme Escuro (Tarcisio); Vanderlan (Thiaguinho), Mauri (Carlão) e Diego Viana (Willian Anicete). Técnico: Leston Júnior.

GRÊMIO: Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Pepê (Everton Galdino), Bitello (Thiago Santos) e Cristaldo (Diego Souza); Vina (Ferreirinha) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

O QUE VEM PELA FRENTE?

O próximo compromisso do Campinense na temporada será no próximo sábado, às 17h30, diante do Ferroviário, no Estádio Amigão, pela rodada #6 da Copa do Nordeste. Já o Grêmio duelará contra o Internacional no domingo, em casa, pelo Gauchão.

Renato Silveira disse: 1 de março de 2023 às 23:20 Foi só quem jogou, o goleiro do Campinense. Eliminado da Copa do Brasil (já esperado), na rabeira na Copa do Nordeste e fora da classificação do campeonato paraibano. É um 2023 que reflete o AMADORISMO desta “diretoria”. Vai acabar com a Raposa, e como tinha comentado anteriormente, não teremos calendário em 2024. Parabéns “diretoria” fracassada. Responder

