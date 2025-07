onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Treze e América-RN se enfrentam neste domingo (20), às 16h, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto será no Estádio Amigão, em Campina Grande. Ainda na briga pelo G-4 do Grupo 3, o Galo precisa vencer para encostar na zona de classificação para o mata-mata, enquanto o Mecão já garantiu, de forma antecipada, uma vaga na próxima fase.

Treze x América-RN, Série D 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Após uma sequência de seis jogos sem vitória — sendo cinco derrotas e um empate —, o Treze voltou a vencer na última rodada. Diante do Sousa, no Marizão, o Galo garantiu o placar mínimo de 1 a 0 e segue com o sonho de entrar no G-4 do Grupo 3. Atualmente na vice-lanterna, com 13 pontos, em caso de vitória contra o América-RN, além de um empate entre Santa Cruz-RN e Ferroviário e um tropeço do Horizonte, o Alvinegro pode assumir a 4ª posição.

Invicto há quatro jogos, o América-RN já garantiu uma vaga na próxima fase da Série D 2025. Vindo de um empate por 0 a 0 contra o Central, o Mecão — que venceu o Treze por 4 a 0 na 2ª rodada — vai em busca de uma nova vitória, mirando a liderança do Grupo 3.

Estádio Amigão, em Campina Grande. (Foto: Divulgação/Governo da Paraíba)

Data, horário e local de Treze x América-RN

Dia: 20 de julho (domingo)

Hora: 16h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x América-RN

Onde assistir : A definir.

Onde acompanhar: a Rede Paraíba transmite, em tempo real, os lances de Treze x América-RN.

Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

TREZE : Igor Rayan; Guilherme Lucena, Carlos Henrique, Diego Ivo e Matheus Maranguape; Wellington Cézar, Juninho e Rodrigo Gaia; Cesinha, Flavinho e Ezequiel Ivo. Técnico : William De Mattia.

: Igor Rayan; Guilherme Lucena, Carlos Henrique, Diego Ivo e Matheus Maranguape; Wellington Cézar, Juninho e Rodrigo Gaia; Cesinha, Flavinho e Ezequiel Ivo. : William De Mattia. AMÉRICA-RN : Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Souza, Ferreira e Alexandre Aruá; Dudu, Hebert e Giva. Técnico : Moacir Júnior.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: Assistente 1 : A definir

: Assistente 2 : A definir

: Quarto árbitro : A definir

