Clementino Fraga começa a oferecer exame que avalia rigidez do fígado gratuitamente — Governo da Paraíba

O Complexo de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino Fraga, referência em infectologia na Paraíba, começou a realizar o exame de elastografia hepática (ultrassom que permite avaliar a rigidez do fígado). O primeiro exame foi realizado nesta terça-feira (15). A iniciativa marca um avanço importante na rede pública de saúde do Estado, sendo o primeiro serviço do SUS na Paraíba a oferecer o procedimento de forma gratuita aos seus usuários.

O procedimento é não invasivo e avalia a rigidez do fígado, sendo indicado para pacientes com suspeita ou diagnóstico de doenças hepáticas. De acordo com a diretora clínica da unidade, Adriana Cavalcanti, a elastografia hepática é um exame moderno, não invasivo, rápido e indolor, que mede a rigidez do fígado – o que permite identificar a presença e o grau de fibrose hepática, causada por doenças crônicas como hepatite, cirrose e doença hepática alcoólica ou não alcoólica. “O exame é fundamental para o monitoramento contínuo dos pacientes, pois facilita o diagnóstico precoce de complicações e contribui diretamente na definição do tratamento mais adequado, a partir da avaliação do grau de fibrose hepática”, explicou a médica.

É importante destacar que o paciente não precisa apresentar sintomas específicos para realizar a elastografia. A indicação dependerá exclusivamente do diagnóstico clínico realizado pelo médico. “O objetivo é entender o estágio da fibrose para que possamos tomar decisões mais assertivas sobre o tratamento”, disse.

A oferta do exame pelo SUS representa um passo importante na qualificação da assistência hepática no estado, fortalecendo o papel do Hospital Clementino Fraga como referência no cuidado de doenças crônicas e infectocontagiosas.

Acesso ao exame – O agendamento segue o mesmo fluxo dos demais exames realizados na unidade: pacientes do próprio hospital, exceto residentes de João Pessoa, fazem a marcação diretamente com a equipe de agendamento da casa; já pacientes de outros municípios devem ser encaminhados por meio do Sisreg, sistema de regulação municipal.

O Clementino Fraga é o primeiro hospital no Estado a oferecer esse tipo de exame gratuitamente à população. Esse exame é uma ferramenta essencial para o manejo de doenças hepáticas.

Julho Amarelo – O mês de Julho é marcado pela conscientização sobre as hepatites virais. O Clementino Fraga é referência no Estado para diagnóstico e tratamento da doença. A população pode fazer um exame rápido para detecção das hepatites virais. Basta ir ao Clementino Fraga, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, para realizar um exame rápido. Em 30 minutos o resultado é entregue ao paciente. É preciso levar cartão do SUS, documento oficial com foto e comprovante de endereço.