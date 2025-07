“Empreendedorismo e Inclusão Social” são debatidos durante realização de projetos da Sedap-PB em Araruna — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) realizou mais uma edição do “Encontro de Mulheres do Agro” durante a realização da 2ª Expo Serra de Araruna, quando foi abordado, nessa sexta-feira (11), o tema “Empreendedorismo e Inclusão Social”. Já o projeto “Mulher do Agro Antes da Porteira” também enfocou o papel do macramê mostrando a vivência da mestra do macramê Julieta Estevão. A programação da exposição de agronegócio, realizada pela Prefeitura de Araruna com apoio do Governo da Paraíba, acontece até este domingo (13).

O “Encontro das Mulheres do Agro” na 2ª Expo Serra de Araruna contou com a participação da assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, da produtora rural Rosa Amélia do Nascimento, da empreendedora Ana Amélia Câmara e da mestra em macramê Julieta de Lourdes Estevão. O “caricantor” Sócrates fez um pocket show durante o evento.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, destaca a importância do projeto “Encontro de Mulheres do Agro”. “É um espaço importante para se debater vários temas de interesse das mulheres e da sociedade como um todo, dentro do ambiente do agro. É um momento inclusivo de valorização e reconhecimento do protagonismo feminino, trazendo crescimento para todos”, ressalta.

A assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, destacou também a importância da presença de homens no evento: “Um diferencial que eu vejo extremamente importante foi a presença de homens. Quando se dialoga sobre a trajetória das mulheres, os desafios e as conquistas, existem momentos extremamente importantes onde as mulheres precisam dialogar com elas. Mas, ao longo do processo, se a gente ficar conversando só entre nós, a gente não consegue avançar na perspectiva da igualdade que queremos”, aponta.

Márcia Dornelles acrescenta: “Então, a presença dos homens, nesses momentos, que estão inclusive se tornando constantes e aumentando, é muito importante. Porque, a partir da nossa fala, nós temos também homens que falarão a partir de todo um processo de troca, de formação, de conhecimento. Então, eles são importantes, estratégicos nessa caminhada”.

Referência no macramê – Durante o “Encontro de Mulheres do Agro” na 2ª Expo Serra de Araruna, a mestre em macramê Julieta de Lourdes Estevão, que já participa dos projetos da Sedap-PB desde a primeira edição do evento no ano passado, foi homenageada também na edição 2025. Ela também é a personagem do projeto “Mulher do Agro Antes da Porteira” em Araruna. Referência na região, ela foi a responsável pela arte macramê homenageada durante a 40ª edição do Salão do Artesanato da Paraíba, realizada recentemente em Campina Grande, após escrever uma carta ao governador João Azevêdo mostrando a importância do macramê.

A artesã fez um breve relato sobre sua trajetória de luta pela inclusão social e como empreendedora. Natural do município de Sapé, Julieta Estevão lembra quando chegou à região de Araruna, ainda na época dos “coronéis”, bem jovem, e começou a fazer um trabalho de resgate e valorização da mulher. “Eu, junto com a minha irmã e o meu marido, comecei a travar a luta de valorizar as mulheres daqui da região. Comecei a capacitar as mulheres, dando uma profissão de cabeleireira, manicure, bordadeira, crocheteira, macramista, cuidadora. Lá em casa era um verdadeiro ‘orfanato’ de mulheres”, rememora.

A mestra Julieta Estevão diz que o trabalho de resgate das mulheres recebeu o apoio de religiosos da Igreja Católica local e foi mobilizando também os comerciantes, mostrando a importância da capacitação das mulheres. Com o auxílio obtido, conseguiu alugar uma casa e iniciar o trabalho de alfabetização das mulheres. “O apoio foi aumentando e a gente começou a pedir, a conscientizar. E deu para que a gente alugasse uma casa para alfabetizar as mulheres, dar reforço às crianças”, revela.

Mestra Julieta Estevão também criou uma associação de artesãos. “Nós fundamos essa associação, tivemos o apoio do Sebrae-PB, do Senai. Capacitamos todas essas mulheres para a luta mesmo. Fomos escolher o nosso potencial, o nosso carro-chefe do artesanato”, rememora.

Mestra Julieta Estevão percebeu qual era a identidade artesanal da região de Araruna durante as primeiras participações no Salão do Artesanato. “Eu levei peças de vários tipos de artesanato produzidas em Araruna, mas percebi que as pessoas não paravam no estande”, conta.

Analisando que cada município apresentava algo relacionado à sua história, a artesã percebeu que o macramê estava intimamente relacionado ao artesanato de Araruna. “Cada município tem uma identidade e a gente escolheu ser o macramê por ser terra indígena, tem a nossa identidade”, aponta Julieta Estevão.

Diariamente, a mestra artesã Julieta Estevão inicia a jornada de trabalho às 8h, produzindo e também administrando a Casa de Economia Solidária de Araruna”, que atualmente tem mais 18 mulheres, de adolescentes a idosas, sendo capacitadas na arte macramê. “Eu procuro mostrar para as mulheres que o macramê é um trabalho que precisa de coisas simples que estão na natureza, do cipó do agave, da corda do sisal, coisas que encontramos na nossa região”, enfoca.

O material da arte se assemelha à luta e à vida, diz mestra Julieta Estevão. “É um trabalho de artesanato como a própria vida. A gente vai construindo com as mãos assim como a luta da vida. É uma forma de sabedoria. A gente vai aprendendo, lutando, ensinando. Quando as outras mulheres vão crescendo, a gente cresce, aprende também. É um crescimento coletivo”, afirma.

O trabalho de décadas contribui na capacitação e inclusão social de mais de 500 mulheres. Julieta Estevão, hoje com 68 anos de idade e muita disposição e coragem para lutar e trabalhar pelas mulheres de Araruna, completa: “Os parabéns não são para mim. É gratidão a Deus e parabéns para todos os que não soltaram a minha mão.”

Programação do domingo – Uma cavalgada marcará neste domingo o término da programação da 2ª Expo Serra de Araruna. Uma apresentação do forrozeiro Vitor Sanfoneiro encerra o evento. O prefeito de Araruna, Availdo Azevedo, comemora o sucesso da 2ª Expo Serra de Araruna. “Tudo foi feito com muito trabalho e dedicação para mostrar que Araruna sabe fazer, e sabe fazer bem. A 2ª Expo Serra de Araruna é um sucesso”.

O secretário executivo de Agricultura de Araruna, Múcio Macedo, também celebra o êxito do evento. “Uma grande estrutura foi montada para a Expo Serra que é um sucesso sob todos os aspectos”, enfatiza, celebrando as parcerias para a sua realização.

A 2ª Expo Serra de Araruna, realizada pela Prefeitura de Araruna com o apoio do Governo da Paraíba, por meio da Sedap-PB e do Empreender-PB, tem parceiros importantes, entre outros, como o Sebrae-PB, a Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), e o Governo Federal, por meio do Ministério Agricultura e Pecuária.