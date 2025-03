Centro Administrativo faz 50 anos — Governo da Paraíba

O Centro Administrativo Estadual completou 50 anos no dia 28 deste mês. A festa de aniversário, no entanto, aconteceu no dia 25 de feveriero, com uma programação especial. Na ocasião, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) reinaugurou a sede do Protocolo Geral, responsável por receber todos os processos administrativos dos servidores públicos e distribuí-los às respectivas secretarias. Também houve apresentações da banda da Polícia Civil, da Escola de Samba Malandros do Morro e do Grupo Pop & Frevo, encerrando-se com um café da manhã para os servidores. Clique aqui para ver as fotos deste dia especial

O Governo do Estado tem promovido melhorias significativas no local. Em 2021, foram concluídas as obras de acessibilidade e de iluminação do complexo. No ano passado, a reforma do sexto andar dos blocos 1 e 2 foi finalizada, assim como a recuperação da cobertura do Centro Administrativo. Atualmente, está em andamento a recuperação estrutural dos blocos 1, 2, 3 e 4. Uma nova fase da obra será licitada neste ano, para garantir a conclusão. Segundo a Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), foram investidos R$ 5,5 milhões, até o momento.

Segundo o secretário Tibério Limeira, da Sead, a reforma é um processo gradativo porque não é possível interromper o funcionamento do complexo para fazer as obras. “Estamos falando de um prédio de quatro edifícios de seis andares, fora a área de estacionamento. Mas, aos poucos, vamos avançando”, argumentou. A comemoração dos 50 anos foi pensada como uma valorização dos servidores, ao proporcionar a confraternização entre todas as secretarias envolvidas. Na ocasião, além das apresentações culturais e café da manhã, houve sorteio de brindes para os servidores, serviços de cabelo e maquiagem artística, testes rápidos e vacinas.

História Considerado o núcleo de decisões da Paraíba na década de 1970, o Centro Administrativo comporta hoje 10 órgãos do governo, com cerca de três mil servidores. Idealizado pelo arquiteto Tertuliano Dionísio, durante o governo de Ernani Sátyro, o local começou a ser construído em 1972. Em 50 anos de existência, guardou um legado imPalco de decisões cruciais para a Paraíba, local comporta 10 órgãos do Governo Estadual e hoje passa por reforma Centro Administrativo faz 50 anos história Sara Gomes [email protected] portante da história paraibana — tanto que faz parte do patrimônio cultural brasileiro, como ressalta o artigo 216 da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Em sua fala, Tibério também destacou essa característica do complexo.

“Muitas decisões relativas à formulação de políticas públicas, ao desenvolvimento de ações e à transformação do estado foram tomadas aqui. Medidas importantes para o estado passaram pelas mãos dos secretários e servidores que aqui trabalharam. Há muita história para ser contada”. Não é sem motivo que existe, desde 2021, o Memorial do Centro Administrativo. Aberto ao público em geral, o memorial possui arquivos do Jornal A União que mostram momentos marcantes do Centro Administrativo, como as suas etapas de construção, inspeções e inauguração.

“A história do prédio continua. Estamos acompanhando para que no futuro possamos fazer uma melhor produção e registro dos meios digitais de maneira interativa, com fotografias e vídeos. Nos próximos 50 anos, as pessoas verão essa trajetória ao longo do tempo”, frisou Josealdo Leite, gerente-executivo de Gestão Documental do lugar. O memorial fica aberto de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente do Centro Administrativo. Para visitá-lo em grupos grandes, com visitação guiada, a recomendação é enviar um e-mail para [email protected]. br ou agendar pelo número 3208-9930.