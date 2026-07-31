João Pessoa oferta vacinas em pontos móveis durante feriado de Tiradentes.

A João Pessoa mantém a aplicação de vacinas do calendário de rotina e das doses da campanha nacional contra a Influenza durante o feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21). O atendimento será feito exclusivamente por pontos móveis, já que as salas de vacina da rede municipal não funcionarão nesses dias.

Segundo a Prefeitura, os pontos móveis funcionarão normalmente a partir das 12h, garantindo o acesso do público geral às vacinas previstas no calendário nacional e à imunização contra a gripe para os grupos prioritários.

A gestão municipal informou que o único ponto que não terá atendimento é o do Shopping Tambiá, porque o funcionamento ocorre apenas aos sábados.

Locais e horários de vacinação em João Pessoa no feriado de Tiradentes

Home Center Ferreira Costa – BR-230

Horário: das 12h às 20h

Shopping Sul – Bancários

Horário: das 12h às 20h

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

Horário: das 12h às 21h