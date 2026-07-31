João Pessoa oferta vacinas em pontos móveis durante feriado de Tiradentes
A João Pessoa mantém a aplicação de vacinas do calendário de rotina e das doses da campanha nacional contra a Influenza durante o feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21). O atendimento será feito exclusivamente por pontos móveis, já que as salas de vacina da rede municipal não funcionarão nesses dias.
Segundo a Prefeitura, os pontos móveis funcionarão normalmente a partir das 12h, garantindo o acesso do público geral às vacinas previstas no calendário nacional e à imunização contra a gripe para os grupos prioritários.
A gestão municipal informou que o único ponto que não terá atendimento é o do Shopping Tambiá, porque o funcionamento ocorre apenas aos sábados.
Locais e horários de vacinação em João Pessoa no feriado de Tiradentes
- Home Center Ferreira Costa – BR-230
- Horário: das 12h às 20h
- Shopping Sul – Bancários
- Horário: das 12h às 20h
- Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo
- Horário: das 12h às 21h
- Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco, em frente ao Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado
- Horário: de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h