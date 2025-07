Potyzinho Lucena leva choro, samba e forró para o Sabadinho Bom

O Sabadinho Bom deste final de semana terá como atração o instrumentista Potyzinho Lucena, que promete levar para o público muita música de qualidade, especialmente o chorinho, ritmo que é a essência do evento. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), o Sabadinho Bom acontece na Praça Rio Branco, a partir das 12h30, e vai contar com participação especial da cantora Polyana Resende.

“É uma alegria sempre renovada poder anunciar a realização do nosso Sabadinho Bom, um evento cultural, mas que tem uma envergadura social e econômica muito grande. É por meio do Sabadinho Bom que conseguimos estimular a presença de pessoas no Centro Histórico nas tardes e noites de sábado. A cidade de João Pessoa já se acostumou a frequentar a Praça Rio Branco para ouvir a boa música de choro, de samba e de forró. Então, anunciamos, com grande satisfação, a programação do Sabadinho Bom com uma música de muita qualidade. Os nossos artistas têm, realmente, caprichado no desenvolvimento dessas apresentações”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para o músico Potyzinho Lucena, é sempre prazeroso participar da celebração da música. “O Sabadinho Bom, na minha opinião, é o melhor projeto musical da cidade de João Pessoa. Tanto é que continua muito vivo e cada vez mais conhecido e frequentado. A Funjope manter o Sabadinho pulsante, assim como outros projetos culturais, é de extrema importância para a preservação do Centro Histórico, como também dos nossos artistas que produzem cultura na cidade”, observa.

O repertório terá choro, samba e forró, incluindo músicas como Pedacinhos do céu, de Waldir Azevedo; Doce de coco, de Jacob do Bandolim; Naquele Tempo, de Pixinguinha. Para acompanhar Potyzinho Lucena, que comanda o cavaquinho, estarão no palco os músicos Eduardo Fiorussi no violão de sete cordas, Francisco Neto e Alisson Cavalcante na percussão.

O músico, que já está se preparando para a apresentação, destacou também o que espera para o próximo sábado. “Quando se fala de tocar no Sabadinho Bom as expectativas são sempre as melhores possíveis. Tocar para um público maravilhoso, muito caloroso e participativo, é sempre muito bom”, conclui.