Sala do Empreendedor de Mangabeira retoma atendimentos após reforma

A Sala do Empreendedor localizada no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, zona sul de João Pessoa, retomou os atendimentos ao público, após um período de suspensão para trabalhos de reforma. O espaço, que completou um ano desde sua inauguração em 4 de julho de 2024, foi reinaugurado no dia 30 de maio de 2025 e já está funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30.

A reabertura da unidade representa mais um passo na política de incentivo ao empreendedorismo adotada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), em parceria com o Sebrae Paraíba. O objetivo é oferecer suporte gratuito para quem deseja abrir ou formalizar seu negócio, promovendo a geração de renda e o fortalecimento da economia local.

“Essa reinauguração representa mais do que uma reforma ou uma nova estrutura. Ela simboliza o nosso compromisso permanente com os microempreendedores, com a economia local e com a valorização de Mangabeira como um polo de inovação, trabalho e desenvolvimento”, destacou Matheus Gomes, diretor da Casa do Empreendedor de João Pessoa, responsável pelas unidades do Centro e de Mangabeira.

Segundo Matheus, o espaço foi pensado para ser um ponto de apoio ao empreendedor, independentemente do estágio do negócio. “Sabemos que o caminho de quem empreende não é fácil. Por isso, a Sala está aqui para facilitar, orientar e impulsionar. Seja para quem vai abrir um CNPJ pela primeira vez ou para quem já tem um negócio e quer crescer, o atendimento está mais próximo, mais acessível e mais eficiente”, afirmou.

O diretor também ressaltou a importância da atuação conjunta com o Sebrae. “Nada disso seria possível sem a parceria fundamental com o Sebrae, que caminha ao nosso lado oferecendo capacitações, consultorias, cursos e orientação especializada. O Sebrae tem sido um grande aliado no fortalecimento dos pequenos negócios em João Pessoa, e a presença dele aqui em Mangabeira é essencial para transformar o potencial da nossa gente em resultados concretos”, completou Matheus Gomes.

Luciene Correia, agente de desenvolvimento da unidade de Mangabeira, informa que o atendimento tem atraído pessoas de vários bairros da Zona Sul. “Vem gente dos Bancários, Valentina, Geisel e José Américo. Mangabeira vem muito pouco nos procurar”, observou. Ela explica que os serviços mais procurados no local são a impressão do boleto DAS do MEI, a declaração anual do MEI, orientações sobre emissão de nota fiscal e impressão do CNPJ do MEI.

Eu Posso Crescer – A Sala do Empreendedor integra o programa municipal Eu Posso Crescer e tem como missão desburocratizar processos, orientar e prestar serviços para microempreendedores individuais (MEI) e pequenos empresários. Entre os principais serviços oferecidos estão: formalização de MEI, alterações cadastrais, emissão de alvarás, certidões negativas, parcelamento de débitos, emissão de nota fiscal, além de apoio com soluções financeiras.

Atualmente, a Prefeitura de João Pessoa mantém duas unidades da Sala do Empreendedor em funcionamento, sendo uma no Centro (Avenida Diogo Velho, 150, no Varadouro) e outra no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira (Av. Josefa Taveira, 860). O agendamento pode ser feito pelo aplicativo “João Pessoa na Palma da Mão” ou diretamente nas unidades. O horário de atendimento é das 8h às 13h30.