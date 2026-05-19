terça-feira, maio 19, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Paraíba aplica mais de 35 mil doses durante Dia D de Multivacinação com foco na Influenza — Governo da Paraíba

admin1

A Paraíba aplicou 35.729 doses de vacinas durante o Dia D de Multivacinação com foco na prevenção da Influenza (gripe), promovido, neste sábado (16), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Desse total, 20.944 doses foram da vacina contra Influenza e 14.785 correspondem aos imunizantes de rotina do calendário nacional de vacinação. Os dados são parciais e levam em consideração as informações enviadas por 204 municípios paraibanos.

A mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários e reforçar a importância da atualização da caderneta de vacinação da população. Entre os municípios que mais aplicaram doses durante a ação estão João Pessoa, com 5.525 doses; Campina Grande, com 4.365; Patos, com 1.661; Sousa, com 1.200; e Bayeux, com 1.120 doses aplicadas.

De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações da SES-PB, Márcia Fernandes, a vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. “A vacina contra Influenza é segura, eficaz e fundamental para reduzir casos graves, internações e óbitos. A campanha nacional segue até o dia 30 de maio e orientamos que as pessoas que ainda não atualizaram o esquema vacinal procurem a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina”, destacou.

Entre os pontos de vacinação, destacaram-se as mobilizações instaladas pela SES nos municípios de João Pessoa, no Parahyba Mall; e Aparecida, na Igreja Evangélica Batista, com a presença de técnicos da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde da SES, que reforçaram as orientações sobre a importância da imunização e da atualização da caderneta vacinal.

A dentista Luciana Lorena, natural de Timbaúba, em Pernambuco, aproveitou um passeio em família pela capital paraibana para atualizar a vacinação. “Eu estava passeando com meus filhos no shopping quando vimos o posto de vacinação. Aproveitei a oportunidade para me vacinar e atualizar minha caderneta. É uma ação muito importante, porque facilita o acesso e incentiva a população a se proteger”, relatou.

A SES-PB reforça que a vacinação segue disponível nos municípios para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, além das vacinas de rotina ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

 

Você pode gostar também

DÉCIMO NONO BOLETIM DA ATUAL GESTÃO TRAZ APENAS SEIS CASOS ATIVOS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

admin1

Governo da Paraíba realiza solenidade de formatura da segunda turma do Projeto Limite do Visível — Governo da Paraíba

admin1