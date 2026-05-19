Paraíba aplica mais de 35 mil doses durante Dia D de Multivacinação com foco na Influenza — Governo da Paraíba

A Paraíba aplicou 35.729 doses de vacinas durante o Dia D de Multivacinação com foco na prevenção da Influenza (gripe), promovido, neste sábado (16), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Desse total, 20.944 doses foram da vacina contra Influenza e 14.785 correspondem aos imunizantes de rotina do calendário nacional de vacinação. Os dados são parciais e levam em consideração as informações enviadas por 204 municípios paraibanos.

A mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários e reforçar a importância da atualização da caderneta de vacinação da população. Entre os municípios que mais aplicaram doses durante a ação estão João Pessoa, com 5.525 doses; Campina Grande, com 4.365; Patos, com 1.661; Sousa, com 1.200; e Bayeux, com 1.120 doses aplicadas.

De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações da SES-PB, Márcia Fernandes, a vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. “A vacina contra Influenza é segura, eficaz e fundamental para reduzir casos graves, internações e óbitos. A campanha nacional segue até o dia 30 de maio e orientamos que as pessoas que ainda não atualizaram o esquema vacinal procurem a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina”, destacou.

Entre os pontos de vacinação, destacaram-se as mobilizações instaladas pela SES nos municípios de João Pessoa, no Parahyba Mall; e Aparecida, na Igreja Evangélica Batista, com a presença de técnicos da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde da SES, que reforçaram as orientações sobre a importância da imunização e da atualização da caderneta vacinal.

A dentista Luciana Lorena, natural de Timbaúba, em Pernambuco, aproveitou um passeio em família pela capital paraibana para atualizar a vacinação. “Eu estava passeando com meus filhos no shopping quando vimos o posto de vacinação. Aproveitei a oportunidade para me vacinar e atualizar minha caderneta. É uma ação muito importante, porque facilita o acesso e incentiva a população a se proteger”, relatou.

A SES-PB reforça que a vacinação segue disponível nos municípios para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, além das vacinas de rotina ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).