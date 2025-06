Luana Silva para em australiana e é vice-campeã em Saquarema

Pela primeira vez desde 2016, o Brasil terminou a etapa caseira do Circuito Mundial de surfe, conhecido como Liga Mundial de surfe (WSL), sem títulos. Neste domingo (29), a australiana Molly Picklum e o americano Cole Houshmand se sagraram campeões em Saquarema, cidade da região dos lagos do Rio de Janeiro.

No entanto, pelo menos uma surfista brasileira tem o que comemorar: Luana Silva, de 21 anos, derrubou três campeãs mundiais pelo caminho e foi derrotada por Mocklum na final, igualando seu melhor resultado em uma etapa. Ela também foi vice em Beach Bells, na Austrália, neste ano.

Luana, que nasceu e cresceu no Havaí, nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros, derrotou a atual campeã do mundo, a americana Caitlin Simmers, na repescagem. Depois, eliminou a australiana Tyler Wright, nas quartas, e outra americana, Caroline Marks, na semi.

Na grande decisão, ela acabou não sendo páreo para Picklum, que venceu por um somatório de 15.00 a 9.23. Luana tentava igualar o feito de Andréa Lopes, que, com o título conquistado na praia da Barra da Tijuca, no Rio, em 1999, até hoje é a única mulher brasileira a sair vencedora de uma etapa do circuito no Brasil.

Com o resultado, Luana aparece em nono lugar na classificação da temporada, com 35.530 pontos. Restam duas etapas para o fim da fase classificatória (África do Sul e Taiti), quando apenas as cinco primeiras seguirão para a disputa das finais, em Fiji, no fim de agosto.

No momento, a quinta colocada é a australiana Isabella Nichols, com 39.865 pontos. Com a vitória em Saquarema, Molly Picklum assumiu a liderança da corrida, com 53.345 pontos.

Final estrangeira no masculino

Entre os homens, desde que a etapa brasileira passou para Saquarema, em 2017, somente surfistas da casa haviam saído com o título. Filipe Toledo venceu três vezes e Adriano de Souza, Yago Dora e Italo Ferreira venceram uma vez cada. Em 2020 e 2021 a etapa não foi realizada devido à pandemia de Covid-19.

No último dia de disputas em Saquarema, Miguel Pupo foi o último brasileiro a resistir na tentativa de estender a sequência vitoriosa do país em casa. No entanto, ele acabou derrotado por Cole Houshmand na semifinal, numa bateria bastante equilibrada, vencida pelo americano por 15.06 a 13.83.

Houshmand avançou para a final, em que derrotou o compatriota Griffin Colapinto, em outra bateria extremamente disputada. A vitória foi por 16.90 a 14.40, e o vencedor se tornou o primeiro estrangeiro desde John John Florence (campeão ainda no Rio, em 2016) a ganhar a etapa brasileira.

No entanto, o campeão ainda aparece em 12º no ranking da temporada, com 29.470 pontos. Colapinto também está fora do top 5 no momento, com 35.080 pontos, em sexto.

Dois brasileiros estariam classificados para as finais pela tabela atual: Yago Dora (segundo, com 43.360) e Italo Ferreira (quarto, com 39.355). O líder é o sul-africano Jordy Smith, com 44.195 pontos.

A próxima etapa tanto para homens quanto mulheres será em Jeffreys Bay, na África do Sul, com janela prevista entre 11 e 20 de julho.