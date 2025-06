COMUNIDADE CAATINGA GRANDE SEDIARÁ ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS NO PROJETO AGRO-SERTÃO

No próximo dia 27 de junho de 2023, a gestão municipal de São José do Seridó-RN, por meio da SEMAPE (Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos), realizará um encontro festivo entre os agricultores dos 11 municípios participantes do projeto Agro-Sertão na região do Seridó Potiguar. O evento ocorrerá na comunidade Caatinga Grande, zona rural do município de São José do Seridó.





O evento contará com a presença já confirmada de Gabriel Kanner, presidente do Instituto Riachuelo, representantes do SEBRAE, EMBRAPA (Marenildo), prefeito Jackson Dantas, vice-prefeito e empresário do setor têxtil Ricardo Medeiros, além de demais prefeitos dos municípios envolvidos no projeto: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Jucurutu, Santana do Seridó, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz. Também estarão presentes trabalhadores beneficiados pelo programa, sindicatos, associações e outras entidades representativas.





Durante o encontro, cada município terá a oportunidade de apresentar sua linha do tempo, compartilhando a experiência vivida no cultivo do algodão em seus respectivos ciclos. O programa Agro-Sertão em São José do Seridó é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal, empresas têxteis, SEBRAE, EMBRAPA e Instituto Riachuelo.





O resgate do cultivo do algodão agroecológico no sertão seridoense, aliado ao incentivo e geração de empregos, é um dos principais objetivos do Agro-Sertão. Financiado pelo Instituto Riachuelo e com a colaboração das gestões municipais, EMBRAPA, SEBRAE e outros parceiros, o programa tem impulsionado a economia local.





Para Mariozam Medeiros dos Anjos, secretário municipal de agricultura, “este evento é a confirmação de um projeto que já mostra resultados, e o algodão, conhecido como o ouro branco do Seridó, volta a ser uma importante fonte de renda para o desenvolvimento econômico das localidades que aderiram ao Agro-Sertão.”





Confira a programação: