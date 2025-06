Definidos os adversários de 8 brasileiros na 1ª rodada de Wimbledon

Os oito tenistas brasileiros confirmados no Torneio de Wimbledon, o mais antigo e prestigiado do circuito mundial de tênis, já sabem quem irão enfrentar na primeira rodada. Os adversários foram definidos por sorteio sexta-feira (27). Os primeiros a estrearem no piso de grama londrino, na próxima segunda (30), serão a paulista Beatriz Haddad Maia e o carioca João Fonseca na chave de simples. Atual 21ª no ranking feminino, Haddad terá pela frente a eslovaca Rebecca Sramkova (36ª), com que já duelou outras seis vezes, vencendo em quatro oportunidades.

Já o jovem Fonseca (que passará a ocupar a 54ª colocação no ranking na próxima segunda), de 18 anos, viverá a emoção de competir pela primeira vez na carreira na chave principal de Wimbledon. Ele assegurou vaga no Grand Slam londrino pelo posicionamento no ranking. Na primeira rodada, o carioca enfrentará o anfitrião Jacob Fearnley (51º).

O carioca João Fonseca, de 18 anos, competirá no Gran Slam lodrinno pela primeira vez na carreira na próxima segunda (30). O jogo de estreia será contra o britânico Jacob Fearnley, de 23 anos – Reprodução Instagram/Wimbledon

Estreias das duplas serão na quarta (2 de julho)

Os primeiros confrontos da chave de duplas com presença de brasileiros estão programados para quarta-feira (2 de julho). Campeãs no piso de grama do WTA 250 de Nottinghan (Inglaterra) no último domingo (22), Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund chegarão embaladas na estreia contra as contra as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Recém-campeãs no saibro do WTA 500 de Estrasburgo, a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputarão a primeira rodada contra a dupla da romena Jaqueline Cristian com a belga Magali Kempen. Antes, neste sábado (28), Stefani e Babos disputam as semifinais do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha) contra a parceria da ucraniana Lyudmyla Kichenok com a australiana Ellen Perez. O início da partida está previsto para às 6h30 (horário de Brasília).

Disputas da chave de simples do terceiro Grand Slam da temporada serão disputadas no Complexo de Wimbledon, em Londres, a partir de segunda-feira (30) – Reprodução X /Wimbledon

Na disputa masculina são três duplas, sendo que uma 100% verde e amarela, formada por Marcelo Melo e Rafael Matos. Eles enfrentarão na estreia a parceria do compatriota Orlando Luz com o croata Ivan Dodig.

Já a primeira rodada da dupla do carioca Fernando Rombolli com o australiano John-Patrick Smith (AUS) será contra os norte-americanos competira com os norte-americanos Mackenzie McDonald e Alex Michelsen.

Quem também enfrentará norte-americanos na estreia será a parceria do gaúcho Marcelo Demoliner com o argentino Guido Andreozzi. Eles enfrenarão Christian Harrison e Evan King.

Os horários das partidas ainda serão anunciados pelos organizadores do torneio, cuja primeira edição ocorreu em 1877.