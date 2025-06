GESTÃO MUNICIPAL REALIZA III SÃO PEDRO ITINERANTE EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A prefeitura municipal de São José do Seridó, em parceria com a Banda Filarmônica Jimmy Brito, com a Escolinha de Sanfona Raimundo Florentino, os engajados adolescentes do NUCA e o acolhedor Palácio da Sabedoria, juntamente com uma equipe de voluntários, realizou com grande êxito a terceira edição do São Pedro Itinerante.





O São Pedro Itinerante foi concebido no período mais crítico da pandemia, quando a realização de eventos com a presença do público era impossível. A ideia persistiu mesmo após o fim da pandemia, e este ano marcou a terceira edição do evento, reafirmando sua importância para a comunidade.





Após percorrerem as ruas de São José do Seridó, o comboio junino encerrou suas atividades na Praça de Eventos Edilza Dias. Lá, o grupo de Sanfona da Escola Raimundo Florentino encantou o público com sua brilhante apresentação. Além disso, houve ainda apresentação de teatro e uma animada quadrilha matuta, liderada pelo talentoso marcador de quadrilhas Paulo Gorgonio.





O evento trouxe alegria à noite de São Pedro no município e propôs um novo modelo de inclusão social, envolvendo grupos diversos, como os adolescentes do NUCA e os idosos residentes do Palácio da Sabedoria. Essa integração fortaleceu os laços comunitários e promoveu a participação ativa de todos.





A primeira dama, Ilca Bezerra, liderou o evento com maestria, contando com o apoio de sua dedicada equipe de voluntários e dos coordenadores de gestão Melquides Medeiros (Coordenador de Juventudes) e Xaulim Dantas (Coordenador Municipal de Cultura). Sua liderança e empenho foram essenciais para o sucesso do evento.





Com a realização bem-sucedida da terceira edição do São Pedro Itinerante, a expectativa é que este evento tão querido pela comunidade de São José do Seridó continue a crescer e se fortalecer, demonstrando o compromisso da gestão municipal em promover a cultura, a inclusão e a alegria em nosso município.