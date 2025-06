Acidente entre moto e ônibus deixa motoboy de 19 anos morto, em João Pessoa

Plínio Almeida/TV Cabo Branco

Um motoboy de 19 anos morreu após se envolver em um acidente com um ônibus no início da tarde desta quarta-feira (25), em João Pessoa. O acidente aconteceu quando o jovem estava fazendo uma entrega e bateu com um ônibus no cruzamento da rua Juvenal Mário da Silva com a avenida João Câncio da Silva, no bairro de Manaíra. O homem foi atropelado pelo veículo.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Sintur-JP) lamentou o ocorrido e afirmou que o motociclista colidiu com a lateral do ônibus ao tentar fazer uma ultrapassagem. De acordo com o Sintur, o motorista de ônibus permaneceu no local para colaborar com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a perícia.



LEIA TAMBÉM:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro, mas a vítima, que foi identificada como Danilo Correia da Silva, já não estava com vida quando a equipe chegou ao local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a batida contra a moto, o ônibus seguiu arrastando a motocicleta, que ficou presa em baixo do veículo, por aproximadamente 30 metros. Os bombeiros jogaram pó de serra nos trechos atingidos pelo vazamento do combustível da moto para evitar o risco de incêndio.

O Núcleo de Medicina Legal (Numol) foi solicitado para fazer a remoção do corpo da vítima do local do acidente.