Treze vive pior momento na Série D e vê chances de classificação despencarem para menos de 3%

Fora do G-4 do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Treze vive seu pior momento na competição. Vindo de quatro derrotas consecutivas, o time tem hoje apenas 2,6% de probabilidade de classificação à próxima fase, segundo o site especializado Chance de Gol. O cálculo considera as chances de vitória, empate e derrota nas cinco rodadas restantes da primeira fase. Com nove pontos conquistados em 27 disputados, o Galo está atualmente a quatro pontos do G-4.

Daniel Vieira / Treze

A diferença é pequena na tabela, mas o cenário estatístico mostra um alto grau de dificuldade para reverter a situação. Isso se dá não apenas pela pontuação atual, mas também pelo desempenho recente, que incluiqueda de rendimento ofensivo e defensivo. A campanha deixa o Galo na sexta colocação do grupo, à frente apenas de Horizonte e Sousa, que têm, respectivamente, 0,3% e 11,9% de chances de classificação.

Mesmo na lanterna, o Dinossauro do Sertão aparece com uma perspectiva matemática mais favorável que a do Treze, em função dos confrontos diretos e da projeção de resultados no restante da fase de grupos. A equipe volta a campo no próximo sábado (28), às 17h, quando enfrenta o Ferroviário no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O adversário cearense é um dos candidatos à vaga no G-4 e também briga diretamente por pontos decisivos na reta final da fase classificatória.

