Pronto Atendimento Médico do Estado inicia as atividades no Terreiro do Forró — Governo da Paraíba

Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), instala, no Terreiro do Forró, em Patos, o posto de Pronto Atendimento Médico para reforçar a assistência em saúde aos forrozeiros e visitantes do mais tradicional São João do Sertão. O equipamento começou a funcionar na noite dessa quinta-feira (19), data da abertura oficial das festividades juninas na cidade.

A estrutura montada com o apoio do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC) ficará responsável pelos atendimentos de baixa e média complexidade, dando uma boa retaguarda de atendimento médico aos participantes dos festejos juninos. E na primeira noite de funcionamento do posto foram realizados 20 atendimentos, a maior parte deles com queixas de dores diversas, mas também tiveram atendimentos de pessoas com mal-estar, intoxicação alcoólica, crise hipertensiva, reação alérgica, náuseas e tosse. A maior parte dos pacientes era de Patos, mas o posto atendeu forrozeiros de João Pessoa, Uiraúna, Cajazeiras, Santa Cruz, Piancó, Pombal, Coremas além de um turista de São Paulo. Não houve transferência de paciente para o hospital.

A secretária executiva da SES, Renata Nóbrega, reforçou a importância da disponibilidade do Posto Médico Avançado. “Esta é mais uma maneira de o Estado prestar assistência em saúde à população paraibana e aos visitantes que vêm prestigiar nosso São João. Todos os forrozeiros que estão aqui, se houver a necessidade de qualquer urgência, a equipe está pronta para intervir, e nos casos mais graves encaminhar com a ambulância de suporte avançado para o hospital Jandhuy”. disse ela.

O Posto está instalado no Terreiro do Forró, onde se apresentam as atrações musicais do São João de Patos, localizado em frente ao restaurante Pirão de Queijo, e funcionará das 20h até as 3h da manhã, todos os dias de festa, com suporte médico de pronto atendimento. No local há insumos e equipamentos, medicamentos, duas macas e quatro cadeiras e uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e uma ambulância de suporte avançado do Programa Coração Paraibano, com equipe completa para remoção para o hospital caso haja necessidade de atendimento cardiológico ou de outros que exijam maior complexidade.

O São João de Patos acontece de 19 a 24 de junho. Além de Patos, Campina Grande, Bananeiras e Santa Rita contam com a estrutura de Postos Médicos nas festas juninas, e de apoio nas festas de Monteiro e Santa Luzia. “A medida visa descentralizar e desafogar a nossa rede hospitalar diante dos festejos juninos, onde esses pacientes com menor complexidade possam ser atendidos no próprio local do evento, sendo transferidos apenas aqueles pacientes que precisam de uma observação mais especializada, de um exame complementar e que necessitem ficar em observação”, reiterou a secretária Renata, que representou o secretário de Estado de Saúde, Ari Reis, na ocasião. Além de pronto atendimento, no posto de Patos também será distribuído preservativos masculino e feminino.

O diretor geral do Complexo, Francisco Guedes, lembrou que as escalas dos profissionais que atuarão no Posto Médico não afetará o atendimento da unidade. “Montamos a equipe sem mexer nas nossas escalas de plantões da semana, de forma que nada mudará em nossa rotina hospitalar e estaremos tanto no posto médico, quanto na unidade, aptos a atender essa demanda sazonal que aumenta nos dias de festejos juninos”, destacou o diretor do CHRDJC.