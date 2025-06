Festival Paraíba Junino elege destaques da edição 2025

O São João Multicultural de João Pessoa segue, a partir desta sexta-feira (20), no Parque Solon de Lucena, com shows de Myra Maya, Eliane, Samya Maia e a banda Cavalo de Pau, a partir das 19h. O evento tem início após o anúncio, na noite desta quinta-feira (19), dos destaques do XXII Paraíba Junino. Foram eleitos o melhor casal de noivos da junina Arriba Saia, casal junino da Cheiro de Malícia, rainha junina da Arriba Saia e rainha da diversidade da quadrilha Só pra Você. Os primeiros lugares em cada destaque vão representar a Paraíba no concurso das estrelas, no Rio de Janeiro.

“Com a noite das estrelas, nós finalizamos os dois festivais de quadrilhas juninas, o estadual e o municipal. Fechamos esses festivais com chave de ouro, muito sucesso, com uma entrega muito forte por parte das quadrilhas juninas, dos quadrilheiros, que se prepararam e se qualificaram”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembrou que os festivais reuniram, em João Pessoa, as melhores quadrilhas juninas do estado da Paraíba e ressaltou que essa é a política, orientada pelo prefeito Cícero Lucena, no sentido de acolher, cuidar e estimular as quadrilhas juninas de João Pessoa e de todo o estado.

“Ficamos muito contentes com o resultado dos festivais e mais ainda por observarmos que João Pessoa tem esse destaque. Nós conseguimos transformar João Pessoa numa referência de festival de quadrilhas juninas em todo o Nordeste e no Brasil. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Todos estão de parabéns”, acrescentou.

No evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Liga das Quadrilhas Juninas da capital (LiquajuJP) e Federação das Entidades das Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune-PB), foram anunciados também o segundo e terceiro lugar de cada destaque.

No quesito casal junino, a Fogueirinha, de João Pessoa, ficou em segundo lugar, e a Moleka 100 Vergonha, de Campina Grande, em terceiro. Entre as rainhas da diversidade, o segundo lugar foi conquistado pela junina Rosa dos Ventos, e o terceiro pela Pinguçada.

Entre os casais de noivos, a Fogueirinha ficou na segunda colocação. Já em terceiro ficou a quadrilha junina Brilha Sertão. A rainha junina que ficou na segunda colocação foi a Moleka 100 Vergonha e, em terceiro, a Fogueirinha.

Casal destaque Funjope – Se as juninas que participaram do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e do Paraíba Junino elegeram seus destaques, a Funjope também teve personagens que chamaram a atenção, atuando diariamente. O casal de apresentadores Raymon Farias, que dá vida à personagem Selminha Camburão, e Daniel Muniz, conquistaram o público com simpatia e desenvoltura.

“Eu adoro estar aqui. Para mim, é uma maravilha apresentar todo ano o festival municipal e também o estadual. São dez dias de trabalho numa correria, numa rotina maravilhosa de São João. É muito gratificante estar perto de todo esse público, com os colegas de trabalho, com João Pessoa e com a Paraíba inteira olhando a gente”, garante Selminha.

Ela confessa que o trabalho é cansativo, mas nada é capaz de desanimar. “Eu tento colocar o cansaço dentro de uma caixinha e fechar. Aqui é só sorrir, trabalhar e tentar fazer a alegria do público. Eu gosto tanto que, por mim, viria todos os dias porque é bom demais. E é assim, a nossa expectativa, a cada ano, é trabalhar muito, ter um bom público para prestigiar e que vença sempre a melhor quadrilha”, pontua.

Daniel Muniz também comemora. “Não tenho palavras para expressar a emoção que é apresentar o festival de quadrilhas pelo quinto ano consecutivo. A quadrilha junina está dentro de mim desde a adolescência, e tudo que sou hoje devo muito à quadrilha junina, o meu casamento, a profissão. Mas, apresentar o festival, ver cada beleza em nível municipal e estadual, é uma sensação que não tem como descrever em palavras. Só quem apresenta, quem faz parte de tudo isso é capaz de sentir realmente a verdadeira essência do nosso São João que é a quadrilha junina”, ressalta.

Assim como a parceira de trabalho, Selminha Camburão, Daniel Muniz reforça que o cansaço passa até despercebido. “Enquanto estamos aqui, tem uma energia que faz com que a gente possa estar sempre com as forças revigoradas. É muito gratificante fazer o que a gente gosta”, acrescenta.

Público – Durante cinco dias, o público participou de forma intensa do Paraíba Junino e, seja de João Pessoa ou de outros estados, quem passou pela arena na praia do Cabo Branco foi só elogios ao evento. O motorista Francisco José Soares Filho disse que achou o festival diferente.

“É tudo muito bonito, os figurinos, a organização. É sempre importante a gente ver a cultura nordestina sendo resgatada e valorizada com o apoio da Prefeitura. Está tudo muito bacana. Eu só posso aplaudir”, comentou.

De São Paulo, o cozinheiro Alexandre Francisco da Silva veio conhecer a cidade e se encantou com o evento. “Gosto muito de eventos juninos e esse aqui eu achei maravilhoso. Muito organizado, seguro, ressaltando a cultura nordestina. Parabéns a todos que organizam”.

Pela primeira vez acompanhando as apresentações das quadrilhas juninas em João Pessoa, a aposentada Maria Luisa da Silva, que é de Pernambuco, afirmou estar maravilhada. “Eu amo festa junina e um forró é bom demais, além de ser tudo muito bonito. Essas quadrilhas são lindíssimas”, afirmou.

A dona de casa Thalia Eduarda da Silva, também de Pernambuco, afirmou que a beleza do festival foi o que mais chamou a atenção. “Eu acho esse tipo de evento muito bom, muito bonito, com figurinos que enchem os olhos. É uma atração junina que chama a atenção de quem passa”.

Na opinião da aposentada gaúcha Claudete Dallegrave, que mora em João Pessoa há dois anos e meio, a cidade só tem coisas boas a oferecer, especialmente as festas juninas. “É muito lindo esse festival e essa cidade é maravilhosa. Sou muito fã da tradição junina. Ano passado eu estava aqui vendo as apresentações e este ano não poderia faltar. É muito legal”, disse ela.

“Moramos em João Pessoa há menos de um ano e não sabíamos que tinha esse festival de quadrilhas. Encontramos, por acaso, e achamos muito bonito e organizado. Tem muita segurança e a gente percebe que existe todo um planejamento para que as pessoas possam assistir com conforto. Estão de parabéns”, destacou o operador de motosserra Juliano Paiva.

Programação – Nesta sexta-feira (10), começam os shows no Parque Solon de Lucena com apresentações de Myra Maya, Eliane, Samya Maia e a banda Cavalo de Pau. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros.

Um forte esquema de segurança foi planejado para garantir a tranquilidade do público. A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).