Hulk marca em Maringá x Atlético-MG e ultrapassa Neymar em ranking mundial de gols

Hulk marcou o segundo gol do Atlético-MG no empate por 2 a 2 com o Maringá, na noite de terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além de evitar a derrota fora de casa, o atacante paraibano atingiu uma marca importante: com o gol, chegou a 443 gols em partidas oficiais e ultrapassou Neymar no ranking mundial de artilheiros em atividade.

Foto: Pedro Souza / Atlético. Pedro Souza / Atlético-MG

O atacante do Galo é agora o brasileiro com mais gols em jogos oficiais entre os jogadores ainda em atividade, deixando Neymar, com 442, na segunda posição. Recuperando-se de uma lesão muscular na coxa esquerda, o camisa 10 do Peixe ainda não tem prazo para voltar aos gramados. Hulk, por outro lado, tem sido protagonista da temporada do Atlético-MG, com 11 gols em 18 jogos disputados até aqui.

No ranking mundial, Hulk ocupa a nona colocação entre os artilheiros em atividade. O topo da lista segue com Cristiano Ronaldo, que já soma 934 gols. Messi (858), Lewandowski (710), Luis Suárez (587) e Benzema (494) completam o Top 5. Aos 38 anos, Hulk segue como principal referência ofensiva do Atlético-MG, que já conquistou o Campeonato Mineiro em 2025 e disputa atualmente o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba