Cícero Lucena reassume Prefeitura e anuncia avanços em segurança urbana para João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena reassumiu a Prefeitura de João Pessoa, nesta quarta-feira (18), após retornar de uma viagem a Israel, onde participou da Muni Tour 2025 — programa de cooperação internacional voltado ao desenvolvimento urbano e à segurança cidadã. O evento foi encerrado antes do previsto devido ao início do conflito entre Israel e Irã, deflagrado nos últimos dias, no entanto, o gestor anunciou que programas estão em curso para essa área na capital paraibana.

Após o ato, Cícero Lucena reencontrou a família e concedeu entrevista coletiva à imprensa, em um hotel no bairro de Manaíra. Ele iniciou fazendo um relato dos dias vividos nos arredores de Tel Aviv, que está sob bombardeio iraniano. Cícero disse que se manteve em segurança, junto a uma comitiva de prefeitos e gestores de outros municípios brasileiros, agradeceu o cuidado do Governo Israelense e também das embaixadas da Jordânia e Arábia Saudita – países que auxiliaram a saída imediata da zona de conflito, com segurança.

Por fim, Cícero Lucena, acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena, demais familiares, como o deputado federal Mersinho Lucena, além do vice-prefeito Leo Bezerra, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e auxiliares da gestão municipal, também agradeceu ao envolvimento da Câmara dos Deputados e as inúmeras mensagens de solidariedade e apoio recebidas, tanto de populares quanto de autoridades de vários lugares do Brasil.

“Quero agradecer a Deus e a todos aqueles que, neste momento difícil, nos acolheram, nos deram força e energia para que pudéssemos enfrentar essa fase. Agradeço pelas mensagens, pela solidariedade, pelas orações. Também quero reconhecer as centenas de milhares de pessoas que, na sua simplicidade, não conseguiram ter acesso direto a mim, mas que, por meio de suas preces, nos fortaleceram”, agradeceu o prefeito.

Missão em Israel – No país judeu, Cícero Lucena disse que, mesmo com a interrupção do Muni Tour 2025, foi possível identificar avanços que deverão ser colocados em prática em João Pessoa. “O que vimos de forma muito clara foi que a atuação da polícia municipal, integrada ao sistema do município, traz elementos que já começamos a implantar aqui no Brasil. Em João Pessoa, por exemplo, já temos nossas escolas e unidades básicas de saúde sendo monitoradas, com uma central de videomonitoramento operada pela Guarda Civil Metropolitana”, explicou.

Novas tecnologias – “Queremos que os nossos semáforos funcionem como os de lá, com tecnologia inteligente que ajusta o tempo do sinal verde conforme o fluxo de veículos. Vimos também que, em casos de alerta — como um carro roubado ou envolvido em um crime —, o sistema automaticamente identifica a placa e passa a monitorar os deslocamentos desse veículo, ajudando as forças de segurança a localizá-lo rapidamente”, detalhou o prefeito, que informou que esse modelo já está sendo licitado para ser implantado em João Pessoa.

Sistema de monitoramento – Outro projeto já em licitação e que deve ser apresentado nos próximos dias é um sistema de monitoramento urbano semelhante ao que São Paulo está implementando com o SmartSampa. Essa tecnologia permite o reconhecimento facial, numa plataforma capaz de processar imagens de câmeras comuns e transformá-las em dados. “Esse processo está em andamento”, adiantou o prefeito.

“Nossa visita teve o objetivo de conhecer novas iniciativas na área de segurança para ampliar e modernizar nossa sala de monitoramento. Lá, eles possuem salas de diferentes portes — menores, médias e de alto padrão. Visitamos todos esses modelos. Além disso, há salas específicas para áreas como educação e segurança. Em uma das cidades que visitamos, por exemplo, o território foi dividido em seis distritos, cada um com sua sala de monitoramento, todas interligadas à central principal da cidade”, finalizou o prefeito.