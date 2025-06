Atrações culturais marcam 40° Salão do Artesanato Paraibano; hoje tem Gitana Pimentel — Governo da Paraíba

A 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, que é realizada pelo Governo da Paraíba e Sebrae-PB até o dia 29 de junho, em Campina Grande, está sendo marcada pelas grandes atrações culturais que têm se apresentado na Praça de Alimentação do evento — neste sábado (14), por exemplo, quem visitar o Salão vai curtir o show da cantora Gitana Pimentel, a partir das 19h, e de Diego Pinheiro Trio, que abre a programação a partir das 17h.

Pela Praça de Alimentação do Salão do Artesanato Paraibano, que nesta edição homenageia o macramê, com o tema “Macramê — a arte de arrochar o nó”, já passaram nomes como os cantores Capilé e Tony Dumond; e atrações como a quadrilha Moleka 100 Vergonha e os 3 do Serrote, que se apresentaram na abertura, ocorrida na última quarta-feira (11).

A primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano, Ana Maria Lins, lembra a importância das parcerias na realização da edição histórica do Salão do Artesanato. “Como diz o governador João Azevêdo, ninguém faz nada sozinho. E essas atrações que têm abrilhantado o nosso Salão é fruto de mais uma grande parceria com a Funesc, a Fundação Espaço Cultural. Que bom poder oferecer ao nosso povo e ao nosso turista o melhor do artesanato, da gastronomia e também da nossa música”, agradeceu.

Opinião compartilhada também pela gestora do PAP, Marielza Rodriguez. “O Salão do Artesanato é o grande momento em que os bons se encontram — o Governo do Estado e o Sebrae-PB, diversos outros parceiros, como a Funesc. E o resultado tem sido essa festa linda, que está engrandecendo ainda mais o Maior São João do Mundo”, comentou.

“Essas atrações abrilhantam o Salão do Artesanato Paraibano, chamando o público, que prova a nossa gastronomia, que compra o nosso artesanato, gerando renda para o nosso artesão, para a nossa artesã”, acrescentou a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas.

Ao todo, 500 artesãos participam do Salão do Artesanato de Campina Grande. Durante o Maior São João do Mundo, turistas e paraibanos terão a oportunidade de apreciar e levar para casa o que há de melhor na produção artesanal do Estado em suas mais diversas tipologias: algodão colorido, bordado, brinquedos populares, crochê, madeira, renda renascença, metal e, claro, o macramê — entre outras tipologias.

Entre as novidades desta edição do Salão do Artesanato Paraibano, estão o novo endereço na mesma avenida onde foi realizado no ano passado (Avenida Severino Bezerra Cabral, mais conhecida como Avenida Brasília), mas com estrutura completamente nova, climatização e a realização de um desfile para apresentação dos produtos comercializados por artesãos de várias cidades da Paraíba — além do melhor da gastronomia e as atrações culturais que seguem se apresentando no Salão até o dia 29 de junho.

Serviço:

40° Salão do Artesanato Paraibano

Tema: “Macramê: A arte de Arrochar o Nó”

Quando: 11 de junho a 29 de junho de 2025

Onde: Avenida Severino Bezerra Cabral, 780 – Bairro do Catolé (Avenida Brasília)

Visitação: das 15h às 22h (todos os dias da semana)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível